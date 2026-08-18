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Veterinária atacada por cão no Senado Federal passa por cirurgia

Vitória Valle de Oliveira Pinha foi atacada enquanto cuidava do animal na manhã desta terça-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 17:08

Vitória Valle de Oliveira Pinha: médica-veterinária de 36 anos atacada por um cachorro na Esplanada dos Ministérios
Vitória Valle de Oliveira Pinha: médica-veterinária de 36 anos atacada por um cachorro na Esplanada dos Ministérios Crédito: Reprodução/Metropoles

Ao contrário do publicado pela coluna Na Mira, mais cedo, a veterinária atacada por um cão da raça pastor-belga-malinois no Senado Federal, na manhã desta terça-feira (18/8), não morreu.

Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), Vitória Valle de Oliveira Pinha, de 36 anos, “passou por procedimento cirúrgico com a equipe de Cirurgia do Trauma do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave”.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

*Matéria atualizada às 20h36

Tags:

Ataque Brasília Veterinária

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