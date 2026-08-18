Veterinária atacada por cão no Senado Federal passa por cirurgia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 17:08
Ao contrário do publicado pela coluna Na Mira, mais cedo, a veterinária atacada por um cão da raça pastor-belga-malinois no Senado Federal, na manhã desta terça-feira (18/8), não morreu.
Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), Vitória Valle de Oliveira Pinha, de 36 anos, “passou por procedimento cirúrgico com a equipe de Cirurgia do Trauma do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave”.
*Matéria atualizada às 20h36