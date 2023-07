'Vi o navio e decidi entrar': nigeriano resgatado narra trajeto de 14 dias até o Brasil

Quatro nigerianos foram encontrados e resgatados no começo da última semana por agentes da Polícia Federal em um navio petroleiro na costa do Espírito Santo. O grupo viajou de Lagos, maior cidade da Nigéria, até o Brasil na área da casa do leme, que direciona a embarcação. A viagem durou 14 dias. As imagens do momento em que foram encontrados impressionam.



"Onde nós estávamos era muito perigoso e arriscado. Todo mundo estava com muito medo. Nós temos sorte de estar bem", disse ao Fantástico, da TV Globo, um dos imigrantes resgatados pela PF, o soldador Roman Ebimene, de 35 anos. O programa exibiu uma entrevista com ele neste domingo, 16.