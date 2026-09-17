OBRA

Viaduto de R$ 19 milhões é liberado na BR-282 após um ano e meio de atraso

Estrutura construída no acesso a Rancho Queimado tem 18 metros de extensão e ganhou pistas de ligação que chegam a 900 metros

Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09:34

Obras na BR-282 Crédito: Dnit/Divulgação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) liberou o tráfego no novo viaduto de acesso a Rancho Queimado, no km 59 da BR-282, na Grande Florianópolis. A obra custou quase R$ 19 milhões e foi concluída cerca de um ano e meio depois do prazo inicialmente anunciado.

A entrega estava prevista para março de 2025, mas ocorreu apenas em setembro de 2026. A estrutura atende a uma antiga demanda do município, conhecido pela produção rural e pelo título de Capital do Morango.

As obras de Niemeyer que espelham templos do Rio Nilo 1 de 18

Construído nas proximidades do “morangão”, monumento instalado em uma das entradas da cidade, o viaduto tem 18 metros de extensão. A intervenção também inclui acessos de 900 metros e de 775 metros no lado esquerdo da rodovia.