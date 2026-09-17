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Viaduto de R$ 19 milhões é liberado na BR-282 após um ano e meio de atraso

Estrutura construída no acesso a Rancho Queimado tem 18 metros de extensão e ganhou pistas de ligação que chegam a 900 metros

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09:34

Obras na BR-282
Obras na BR-282 Crédito: Dnit/Divulgação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) liberou o tráfego no novo viaduto de acesso a Rancho Queimado, no km 59 da BR-282, na Grande Florianópolis. A obra custou quase R$ 19 milhões e foi concluída cerca de um ano e meio depois do prazo inicialmente anunciado.

A entrega estava prevista para março de 2025, mas ocorreu apenas em setembro de 2026. A estrutura atende a uma antiga demanda do município, conhecido pela produção rural e pelo título de Capital do Morango.

As obras de Niemeyer que espelham templos do Rio Nilo

A Sala Egípcia localizada no anexo do templo foi desenhada sob consultoria especializada para reproduzir as cores e afrescos originais das pirâmides. por Reprodução/Fecomercio-DF
A pirâmide de sete faces possui 21 metros de altura e abriga em seu topo um cristal de rocha puro de 21 kg, considerado o maior do mundo. por Reprodução/Fecomercio-DF
A planta urbana de Akhetaton assemelhava-se a um pássaro rumo ao leste, dividindo a capital real nas asas e concentrando o poder administrativo na avenida central. por Reprodução/Regenera Brasília
Erguida próxima a Planaltina na década de 1950, a pedra fundamental marcou o início físico do antigo plano de mover o poder para o interior. por Reprodução/Arquivo Público do DF
O projeto do Paranoá repete a lógica do milenar Lago Moeris, construído no Egito como o primeiro lago artificial da história humana com a mesma função. por Fundo Agência Nacional, do Arquivo Nacional
Erguido bem próximo à água, o monumento em formato estrito de pirâmide simboliza a união entre a profecia religiosa e o traçado da nova capital. por Reprodução/Arquivo Público do DF
O traçado geométrico de Lúcio Costa se baseou no formato de uma cruz, modelo racional que se adaptava perfeitamente às curvas de nível do terreno. por Reprodução/Arquivo Público do DF
A capital federal foi erguida no coração do cerrado em apenas 41 meses, um ritmo de construção acelerado incomum para obras de escala monumental. por Reprodução/Arquivo Público do DF
As quatro esculturas monumentais dos apóstolos na entrada simulam a guarda de proteção que os egípcios colocavam nas fachadas de seus templos solares. por Reprodução/Wikimedia commons
O acesso ao templo principal de vidro é feito por um túnel subterrâneo escuro, conduzindo o visitante a uma experiência de iluminação natural intensa. por Reprodução/Wikimedia commons
O monumento reproduz o formato das antigas mastabas, estruturas de base piramidal sem ponta onde os primeiros faraós eram sepultados com seus tesouros. por Reprodução/Wikimedia commons
O imenso reservatório artificial foi planejado para refrescar a cidade, amenizando o clima extremamente seco e desértico da região do Planalto. por Reprodução/Wikimedia commons
Construído no ponto mais alto do Eixo Monumental, o museu foi projetado para deixar a câmara funerária de JK simbolicamente mais próxima do céu e do Sol. por Reprodução/Wikimedia commons
A pequena capela foi a primeira construção de alvenaria da capital, erguida em 1957 em um ponto estratégico às margens do Lago Paranoá. por Reprodução/Wikimedia commons
O monumento piramidal homenageia o santo italiano que, em 1833, profetizou que uma terra de riquezas surgiria na região entre os paralelos 15 e 20. por Reprodução/Wikimedia commons
O Teatro Nacional Cláudio Santoro se assemelha à Grande Pirâmide de Kéops, destacando-se como a maior estrutura piramidal construída no Planalto Central. por Reprodução/Wikimedia commons
Os blocos de concreto escalonados da fachada de Niemeyer misturam a estética moderna com a simetria monumental que dominava as margens do Rio Nilo. por Reprodução/Wikimedia commons
A ausência de uma ponta triangular no monumento segue uma filosofia antiga de que obras inacabadas simbolizam que apenas o Criador é perfeito. por Reprodução/Wikimedia commons
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A Sala Egípcia localizada no anexo do templo foi desenhada sob consultoria especializada para reproduzir as cores e afrescos originais das pirâmides. por Reprodução/Fecomercio-DF

Construído nas proximidades do “morangão”, monumento instalado em uma das entradas da cidade, o viaduto tem 18 metros de extensão. A intervenção também inclui acessos de 900 metros e de 775 metros no lado esquerdo da rodovia.

A liberação representa uma melhoria para o tráfego na BR-282, uma das principais ligações rodoviárias de Santa Catarina e importante corredor para o escoamento da produção rural. Apesar da nova estrutura, a rodovia ainda demanda outras intervenções compatíveis com o volume e a relevância do fluxo.

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