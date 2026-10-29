Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vice de Flávio Bolsonaro reconhece derrota para Lula, diz que 'sistema' foi contra chapa e promete: 'Não vamos desistir do Brasil'

Alfredo Gaspar citou combate às facções, proibição das drogas e defesa da família entre as pautas que o grupo pretende levar adiante em 2027

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12:13

Alfredo Gaspar
Alfredo Gaspar Crédito: Andressa Anholete/Agência Senado

Alfredo Gaspar (PL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), reconheceu a derrota para Lula (PT) em um vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira (27). No pronunciamento, o deputado agradeceu o apoio dos eleitores, mas acusou o “sistema” de alterar as regras da eleição, sem explicar a qual medida se referia.

A chapa recebeu 59.826.041 votos, o equivalente a 48,21% dos válidos. Lula foi reeleito com 64.256.232 votos, ou 51,79%.

Ao comentar a campanha, Gaspar afirmou que ele e Flávio enfrentaram obstáculos e perseguições antes de terminar o primeiro turno à frente. Também classificou a disputa como “uma eleição completamente atípica”.

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 27
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO

“O sistema foi contra a gente, mas permanecemos no último dia. No dia em que os brasileiros foram às urnas, o sistema também mudou as regras da eleição, mas nós permanecemos de pé, ao lado de quase 60 milhões de brasileiros”, declarou. No domingo (25), a votação foi prorrogada em duas horas. A ampliação havia sido solicitada tanto pela chapa de Flávio quanto pela de Lula. Cerca de 35 mil votos foram registrados no período de 17h a 19h.

Apesar do resultado, Gaspar defendeu a continuidade do projeto político do grupo. “Nossas bandeiras continuam aí e nós não vamos desistir do Brasil. Nós lutamos até o fim, permanecemos de pé, mantivemos nossos princípios”, disse.

Pautas para 2027

O deputado também usou o pronunciamento para apresentar prioridades para o próximo ano. Entre elas, citou a classificação das facções Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas, a proibição das drogas e a defesa da família.

“Agora, vamos adiante, lutar para classificar Comando Vermelho (CV), PCC, como unidades terroristas, lutar por uma economia justa, em que as pessoas tenham direito a sobrevivência digna”, afirmou.

Gaspar lembrou ainda o desempenho do PL nas eleições para o Congresso, com 121 deputados federais e 28 senadores eleitos.

Mais recentes

Imagem - Declaração de Flávio como 'presidente eleito' causa incômodo no governo Trump, diz coluna

Declaração de Flávio como 'presidente eleito' causa incômodo no governo Trump, diz coluna
Imagem - SUS inclui nova terapia contra câncer de pele; Bahia terá R$ 33,2 mil previstos

SUS inclui nova terapia contra câncer de pele; Bahia terá R$ 33,2 mil previstos
Imagem - Com queda recorde da abstenção, diretor da Quaest reconhece erro em modelo que não captou arrancada de Lula

Com queda recorde da abstenção, diretor da Quaest reconhece erro em modelo que não captou arrancada de Lula