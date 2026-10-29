POLÍTICA

Vice de Flávio Bolsonaro reconhece derrota para Lula, diz que 'sistema' foi contra chapa e promete: 'Não vamos desistir do Brasil'

Alfredo Gaspar citou combate às facções, proibição das drogas e defesa da família entre as pautas que o grupo pretende levar adiante em 2027

Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12:13

Alfredo Gaspar Crédito: Andressa Anholete/Agência Senado

Alfredo Gaspar (PL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), reconheceu a derrota para Lula (PT) em um vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira (27). No pronunciamento, o deputado agradeceu o apoio dos eleitores, mas acusou o “sistema” de alterar as regras da eleição, sem explicar a qual medida se referia.

A chapa recebeu 59.826.041 votos, o equivalente a 48,21% dos válidos. Lula foi reeleito com 64.256.232 votos, ou 51,79%.

Ao comentar a campanha, Gaspar afirmou que ele e Flávio enfrentaram obstáculos e perseguições antes de terminar o primeiro turno à frente. Também classificou a disputa como “uma eleição completamente atípica”.

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“O sistema foi contra a gente, mas permanecemos no último dia. No dia em que os brasileiros foram às urnas, o sistema também mudou as regras da eleição, mas nós permanecemos de pé, ao lado de quase 60 milhões de brasileiros”, declarou. No domingo (25), a votação foi prorrogada em duas horas. A ampliação havia sido solicitada tanto pela chapa de Flávio quanto pela de Lula. Cerca de 35 mil votos foram registrados no período de 17h a 19h.

Apesar do resultado, Gaspar defendeu a continuidade do projeto político do grupo. “Nossas bandeiras continuam aí e nós não vamos desistir do Brasil. Nós lutamos até o fim, permanecemos de pé, mantivemos nossos princípios”, disse.

Pautas para 2027

O deputado também usou o pronunciamento para apresentar prioridades para o próximo ano. Entre elas, citou a classificação das facções Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas, a proibição das drogas e a defesa da família.

“Agora, vamos adiante, lutar para classificar Comando Vermelho (CV), PCC, como unidades terroristas, lutar por uma economia justa, em que as pessoas tenham direito a sobrevivência digna”, afirmou.