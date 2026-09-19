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Vice defende mandato para ministros do STF e fala em limite de até 15 anos

Alckmin diz que nada deve ser vitalício e defende também código de conduta para integrantes da Corte

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 17:40

Geraldo Alckmin
Geraldo Alckmin Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil Economia

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) defendeu neste sábado (19) a criação de mandatos com prazo definido para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Durante uma visita a Ribeirão Preto (SP), ele afirmou que os integrantes da Corte não deveriam permanecer no cargo de forma vitalícia e citou períodos de 10, 12 e, no máximo, 15 anos.

“Nada deve ser vitalício, alternância saudável. É mandato como na Europa, 10 anos, 12 anos, que seja, no máximo 15, mas isso é ter mandato. Isso é saudável, você está sempre renovando”, afirmou Alckmin em resposta ao g1.

A defesa de mandatos fixos para ministros do STF não é nova. Em maio, Alckmin já havia declarado, em entrevista à GloboNews, ser favorável à mudança.

Ordem que os ministros do STF vão se aposentar

Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF
Cármen Lúcia (2029) por ROSINEI COUTINHO/STF
Gilmar Mendes (2030) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edson Fachin (2033) por Agência Brasil
Dias Toffoli (2042) por ASCOM/STF
Flávio Dino (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Alexandre de Moraes (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Kassio Nunes Marques (2047) por Felipe Sampaio/SCO/STF
André Mendonça (2047) por Carlos Moura/SCO/STF
Cristiano Zanin (2050) por Antonio Augusto
1 de 10
Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF

A discussão voltou ao centro do debate político em meio à crise envolvendo a Corte e às notícias sobre relações de ministros do STF com o banqueiro Daniel Vorcaro. O Globo também citou uma pesquisa Genial/Quaest divulgada em 14 de setembro, segundo a qual 53% dos entrevistados são favoráveis à adoção de mandatos com tempo fixo para ministros do Supremo. Outros 30% se disseram contrários, 4% não se posicionaram e 13% não souberam responder.

Alckmin também defendeu a criação de um código de ética e de conduta para ministros do STF, com regras sobre o que é permitido ou não aos integrantes da Corte.

“Precisa ter um código de ética, um código de conduta para que possa estabelecer o que pode, o que não pode”, afirmou.

Transparência nas investigações

O vice-presidente também comentou as investigações envolvendo integrantes do Supremo e defendeu a divulgação de informações. Ao falar sobre a decisão de Edson Fachin de derrubar sigilos de investigações, classificou a medida como “correta”.

“Nada deve ser escondido, a transparência é essencial na vida pública. E quanto maior a responsabilidade, maior a autoridade, maior deve ser a sua prestação de contas, não o privilégio”, disse.

Alckmin afirmou ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem defendido a apuração dos fatos independentemente dos envolvidos.

“O que o presidente Lula tem pedido? A verdade, a verdade. Investigue-se, independente de quem é.”

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