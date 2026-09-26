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Vice-prefeita acusada de desviar R$ 41 mil para amarração amorosa morre em acidente

Juliana Maria Teixeira da Costa, 40 anos, era vice-prefeita de Ribeira, no interior de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 17:40

Juliana Maria Teixeira da Costa
Juliana Maria Teixeira da Costa Crédito: Reprodução/Redes sociais

Juliana Maria Teixeira da Costa, vice-prefeita de Ribeira, no interior de São Paulo, morreu em um acidente de carro na manhã deste sábado (26), aos 40 anos. Ela ficou conhecida nacionalmente por ter sido acusada de fraudar licitações e desviar R$ 41 mil para uma suposta “amarração espiritual”.

De acordo com informações do g1, o acidente ocorreu na Rodovia SP-250, em Ribeira. A Prefeitura de Ribeira divulgou uma nota confirmando a morte da vice-prefeita. “De uma forma trágica e precoce, nos despedimos de nossa vice-prefeita Juliana Maria Teixeira, que deixa dois filhos”, diz trecho do comunicado.

“Sua partida precoce deixa um vazio imenso e nossa cidade órfã de sua presença, de seu sorriso, de sua amizade e da dedicação com que trabalhou por Ribeira. Ficam os projetos, as conquistas, as histórias compartilhadas e, principalmente, a lembrança de uma mulher que fez diferença na vida de tantas pessoas”, destacou a nota.

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Acusação

Segundo o Ministério Público, a vice-prefeita teria desviado R$ 41,2 mil dos cofres públicos para pagar uma suposta simpatia amorosa. O repasse à mãe de santo teria sido realizado por meio da empresa W.F., segundo informações do g1.

Na época, a Justiça determinou a suspensão de contratos decorrentes de pregões sob suspeita de fraude. A mãe de santo, por sua vez, afirmou ter sofrido um prejuízo superior a R$ 300 mil.

Tags:

são Paulo

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