SUSTO

Vídeo: arquibancada desaba antes de show de supla sertaneja e deixa dezenas de feridos

Acidente foi registrado durante a Expo Eldorado, no interior de São Paulo

Maysa Polcri

Publicado em 20 de julho de 2025 às 11:42

Arquibancada desabada durante rodeio em SP Crédito: Reprodução

Uma das arquibancadas da feira Expo Eldorado, que acontecia na cidade do interior de São Paulo, desabou e deixou ao menos 60 pessoas feridas durante uma apresentação de rodeio. De acordo com a organização do evento, não houve mortos. O Corpo de Bombeiros informou que cerca de dez pessoas foram socorridas em estado grave na noite de sábado (19). A programação do evento, inclusive o show da dupla Gian e Giovani, foi cancelada. >

Vídeos gravados por quem acompanhava o evento mostram aglomeração após a queda de parte da arquibancada. Também é possível ver que pessoas foram resgatadas de macas e levadas até ambulâncias por populares. O evento acontecia no Complexo Esportivo Mário Covas, e o desabamento aconteceu por volta das 22h50. >

O Corpo de Bombeiros informou que a estrutura cedeu devido à superlotação da arquibancada, segundo G1 de Santos e Região. A corporação disse que 10 pessoas foram socorridas em estado grave, e outras 20 com ferimentos superficiais. Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Eldorado, Noel Castelo, lamentou o ocorrido. >

Dezenas de pessoas ficam feridas após arquibancada desabar em SP 1 de 5

"Esse é um momento muito triste para nós. A gente vem a público para manifestar a nossa solidariedade pelo ocorrido na noite de hoje no recinto do rodeio. Estamos agradecidos pela solidariedade da população, de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoas que viraram voluntárias", falou. "Como prefeitura, estamos tomando todas as providências para dar atendimento às pessoas, às vítimas", completou o prefeito. >