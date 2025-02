SUSTO

Vídeo: criança cai em bueiro durante chuva em Fortaleza

Imagens de uma câmera de segurança mostram que a garota chegou ao local acompanhada de um homem

Uma criança de 5 anos caiu em um bueiro enquanto brincava na chuva na Rua Doutor Fernando Augusto, no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza. O incidente ocorreu durante uma forte chuva com raios e relâmpagos, que deixou a rua alagada. A menina foi resgatada com vida por moradores da região.>