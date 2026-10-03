CONFUSÃO

VÍDEO: homem é contido por seguranças de shopping após ser flagrado filmando menina menor de idade; família percebeu situação e se revoltou

Segundo testemunhas, homem teria direcionado o celular para a criança no Carioca Shopping, na Zona Norte; segurança do estabelecimento foi acionada

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18:27

Homem foi flagrado apontando o celular para a garota Crédito: Reprodução

Um homem foi contido por seguranças do Carioca Shopping, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, após ser acusado de filmar uma menina dentro do estabelecimento. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (2).

Segundo relatos de testemunhas divulgados por veículos locais, o homem teria direcionado o celular para a criança enquanto ela circulava por uma das áreas do shopping.

Mulheres que acompanhavam a menina teriam percebido a movimentação e abordado o homem. Ainda de acordo com os relatos, elas impediram que ele deixasse o local antes da chegada da equipe de segurança.

Imagens gravadas durante a ocorrência e compartilhadas nas redes sociais mostram o homem cercado e sendo contido por seguranças do estabelecimento. Os registros, no entanto, não permitem confirmar o conteúdo que estaria armazenado no celular nem as circunstâncias da suposta gravação.

Testemunhas afirmaram que, após a abordagem, o homem teria sido encaminhado para uma delegacia para prestar esclarecimentos.

Até o momento, porém, não há confirmação oficial divulgada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre a apresentação do homem em uma unidade policial, eventual prisão ou possível enquadramento criminal.

Também não há confirmação pública sobre o conteúdo que teria sido encontrado no aparelho. Por isso, não é possível afirmar apenas a partir das imagens que o homem efetivamente gravava a menina ou determinar qual teria sido a intenção da suposta filmagem.