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Vídeo mostra empresário da Faria Lima dando soco em esposa após denúncia de agressão: 'Tentou me matar'

Giulia Falcão Kos denunciou o marido por violência doméstica

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 11:04

Empresário foi preso por espancar companheira
Empresário foi preso por espancar companheira Crédito: Reprodução

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que o empresário Ivo Kos, 48 anos, avança contra a esposa, a cirurgiã-dentista Giulia Falcão Kos, 27, e dá um soco que faz a mulher cair na calçada. As imagens registram parte do episódio de violência doméstica denunciado pela dentista durante a madrugada deste sábado (15), em São Paulo, de acordo com informações do Fantástico. 

Na gravação, o carro em que o casal estava chega à rua onde fica a residência. Giulia sai do veículo e caminha pela calçada. Pouco depois, Ivo aparece e vai na direção da mulher. Em seguida, ele desfere o golpe contra ela, que perde o equilíbrio e cai para trás. As agressões teriam começado ainda dentro do carro, durante o retorno de um jantar. A dentista afirmou que levou tapas e socos e tentou se defender.

Empresário foi preso após espancar companheira

Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
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Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução

"Ele me deu tapa e soco, e eu tentei me defender com chutes. Ele estava com taser na mão, com a máquina de choque, mas ele apertava, mas não chegou a encostar em mim", relatou. A mulher também afirmou que foi atacada com um taco de beisebol e que conseguiu se proteger colocando uma das mãos na frente do corpo. Ivo foi preso por lesão corporal, ameaça e violência doméstica.

A mulher também afirmou que foi atacada com um taco de beisebol e que conseguiu se proteger colocando uma das mãos na frente do corpo. Após o episódio, ela registrou ocorrência contra o marido. Ivo foi preso em flagrante por lesão corporal, ameaça e violência doméstica.

Na delegacia, entretanto, o empresário apresentou uma versão diferente. No boletim de ocorrência, ele afirmou que Giulia saiu do carro, sentou-se na calçada e passou a gritar e agredi-lo. Segundo o relato, ele teria reagido com um soco no rosto da esposa, mas negou ter feito ameaças de morte.

Após a denúncia, Giulia também afirmou que não conseguiu voltar para a casa onde vivia com o empresário para buscar roupas, objetos pessoais e o próprio carro. Segundo ela, as fechaduras do imóvel foram trocadas. A dentista está se recuperando na casa dos pais. "Eu acho que dessa vez, ele tentou me matar", disse Giulia.

Ivo Kos atua no mercado financeiro de São Paulo e é sócio-fundador da Virgo, securitizadora ligada ao mercado de crédito. A empresa foi alvo, em 2025, de um processo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) relacionado ao uso indevido de recursos de fundos de reserva de certificados de recebíveis. Em nota, a defesa do empresário afirmou que não irá se manifestar neste momento "em respeito a ambas as famílias".

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Giulia Falcão kos ivo kos Bateu em Esposa Após Reunião

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