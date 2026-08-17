CRIME

Vídeo mostra empresário da Faria Lima dando soco em esposa após denúncia de agressão: 'Tentou me matar'

Giulia Falcão Kos denunciou o marido por violência doméstica

Wendel de Novais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 11:04

Empresário foi preso por espancar companheira Crédito: Reprodução

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que o empresário Ivo Kos, 48 anos, avança contra a esposa, a cirurgiã-dentista Giulia Falcão Kos, 27, e dá um soco que faz a mulher cair na calçada. As imagens registram parte do episódio de violência doméstica denunciado pela dentista durante a madrugada deste sábado (15), em São Paulo, de acordo com informações do Fantástico.

Na gravação, o carro em que o casal estava chega à rua onde fica a residência. Giulia sai do veículo e caminha pela calçada. Pouco depois, Ivo aparece e vai na direção da mulher. Em seguida, ele desfere o golpe contra ela, que perde o equilíbrio e cai para trás. As agressões teriam começado ainda dentro do carro, durante o retorno de um jantar. A dentista afirmou que levou tapas e socos e tentou se defender.

Empresário foi preso após espancar companheira 1 de 6

"Ele me deu tapa e soco, e eu tentei me defender com chutes. Ele estava com taser na mão, com a máquina de choque, mas ele apertava, mas não chegou a encostar em mim", relatou. A mulher também afirmou que foi atacada com um taco de beisebol e que conseguiu se proteger colocando uma das mãos na frente do corpo. Ivo foi preso por lesão corporal, ameaça e violência doméstica.

A mulher também afirmou que foi atacada com um taco de beisebol e que conseguiu se proteger colocando uma das mãos na frente do corpo. Após o episódio, ela registrou ocorrência contra o marido. Ivo foi preso em flagrante por lesão corporal, ameaça e violência doméstica.

Na delegacia, entretanto, o empresário apresentou uma versão diferente. No boletim de ocorrência, ele afirmou que Giulia saiu do carro, sentou-se na calçada e passou a gritar e agredi-lo. Segundo o relato, ele teria reagido com um soco no rosto da esposa, mas negou ter feito ameaças de morte.

Após a denúncia, Giulia também afirmou que não conseguiu voltar para a casa onde vivia com o empresário para buscar roupas, objetos pessoais e o próprio carro. Segundo ela, as fechaduras do imóvel foram trocadas. A dentista está se recuperando na casa dos pais. "Eu acho que dessa vez, ele tentou me matar", disse Giulia.