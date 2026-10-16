CRIME

Vídeo mostra invasão à mansão da família Matsunaga durante assalto

Câmera registrou a entrada do veículo na residência em Alto de Pinheiros

Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 16:18

Vídeo mostrou invasão em casa da família Matsunaga em São Paulo Crédito: Reprodução

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um carro com quatro suspeitos de assalto entrou na mansão da família Matsunaga, no bairro de Alto de Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. A invasão ocorreu na tarde de quarta-feira (14) e terminou com três suspeitos mortos após confronto com policiais militares e um homem preso. Foi a segunda vez que a residência foi alvo de roubo em três anos. As informações são do g1.

O registro mostra o veículo se aproximando enquanto o portão eletrônico se abre para permitir a entrada. A Polícia Civil investiga se os criminosos utilizaram um controle remoto clonado para acessar o imóvel. Durante a ação, três funcionários — um motorista, uma empregada e uma cozinheira — foram rendidos e trancados em um cômodo. O celular do motorista também foi levado.

A casa pertence a Mitsuo Matsunaga e Misako Kitano, pais de Marcos Matsunaga, empresário assassinado e esquartejado pela esposa, Elize Matsunaga, em maio de 2012. O crime ocorreu no apartamento onde o casal morava com a filha, em outro endereço da Zona Oeste. Marcos era um dos diretores da empresa de alimentos Yoki.

Elize Matsunaga e o empresário Marcos Kitano 1 de 9

No momento do assalto, os proprietários, ambos com mais de 80 anos, e a neta adolescente não estavam na residência. Elize confessou o assassinato, foi condenada e atualmente está em liberdade condicional. A filha, hoje com 15 anos, vive sob a guarda dos avós paternos desde que tinha 1 ano, e não voltou a ter contato com a mãe.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) foram acionados e prenderam um dos suspeitos no térreo da mansão. Na sequência, localizaram outros três integrantes do grupo, e houve troca de tiros. Dois morreram no local, enquanto o terceiro chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Lapa, mas não resistiu aos ferimentos. Um policial foi atingido no ombro e encaminhado ao Hospital das Clínicas; ele não corre risco de morte.

Durante a ocorrência, foram apreendidos três revólveres e uma pistola que estariam com os suspeitos. A perícia da Polícia Técnico-Científica recolheu ainda quatro projéteis e 14 estojos de munição. Os funcionários foram libertados pelos agentes da Rota.