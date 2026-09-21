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Vídeo mostra que namorado de estudante de Direito voltou para o condomínio após morte da jovem

Registros mostram movimentação do casal e retorno do namorado ao edifício após a morte da estudante

Wendel de Novais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 07:59

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio Crédito: Reprodução

Uma semana após Isabelle Caracristi, de 22 anos, ser encontrada morta em um prédio de Fortaleza, a polícia ainda tenta esclarecer o que aconteceu nas horas que antecederam a morte da estudante de Direito. O namorado dela, João Munhoz Neto, que morava com Isabelle, é procurado pelas autoridades. Novas imagens de câmeras de segurança passaram a integrar a investigação e mostram a movimentação do casal no edifício no dia da ocorrência.

Isabelle havia chegado ao prédio no fim da tarde, depois de passar algumas horas na casa da mãe. Segundo registros obtidos pelo Diário do Nordeste, ela entrou no edifício às 17h58 e foi recebida por João na portaria. Os dois seguiram juntos para os apartamentos pelo elevador. Pouco mais de meia hora depois, às 18h33, João saiu sozinho do prédio e, nas imagens, aparece com uma roupa diferente daquela que usava anteriormente. Ele também aparenta mexer em um anel na mão direita enquanto estava no elevador.

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A estudante voltou a aparecer nas gravações às 19h12. Naquele momento, ela seguia para o 23º andar, onde ficava a cobertura do edifício. O imóvel em que ela vivia com o namorado estava no 15º andar. Dez minutos depois, às 19h22, Isabelle enviou a última mensagem para a mãe. Conforme a apuração policial, a morte ocorreu aproximadamente às 20h40. João retornou ao prédio às 22h48, quando a perícia já estava no local e o carro do órgão havia sido estacionado na garagem.

A família da jovem afirma que havia sinais de preocupação antes da morte. Isabelle e João tinham se conhecido em julho, quando os dois trabalhavam em um escritório de advocacia — ele como funcionário e ela como estagiária. Segundo Isorlanda Caracristi, mãe da estudante, a filha passou a contar que o namorado demonstrava ciúmes e procurava acompanhá-la em diferentes situações do cotidiano.

No dia em que morreu, Isabelle esteve na casa da mãe durante o dia e voltou para o apartamento no fim da tarde. Mais tarde, as duas conversaram por mensagem. A estudante contou que estava com dor no pescoço e disse que pretendia descansar. "E depois disse assim pra mim: 'Olha, eu vou descansar um pouco, porque tá doendo ainda'. Eu disse 'pois não esqueça de tomar o relaxante muscular'. Ela disse 'te amo, mãe', e disse 'te amo minha filha'", falou Isorlanda.