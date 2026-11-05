Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vídeo: veja como era a janela de hotel que cedeu e causou morte de jovem que caiu do sétimo andar

Abertura tinha batente baixo e esquadria de alumínio na parte inferior

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:26

Renata Rebeca caiu do sétimo andar de hotel
Renata Rebeca caiu do sétimo andar de hotel Crédito: Reprodução

A janela do Rio Poty Hotel, em São Luís, de onde Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, de 26 anos, caiu na segunda-feira (2), tinha um batente baixo e uma estrutura de alumínio na parte inferior. A peça cedeu quando a jovem se apoiou nela, provocando a queda do sétimo andar. Após o episódio, a administração do estabelecimento substituiu o componente por um tapume de compensado.

Imagens feitas depois da ocorrência mostram que a abertura, antes equipada com uma esquadria de alumínio, foi fechada provisoriamente com a placa de madeira. O hotel fica no bairro Ponta d'Areia, em São Luís, no Maranhão.

Renata caiu do sétimo andar de hotel em São Luís

Renata caiu do sétimo andar de hotel em São Luís por Reprodução
Renata caiu do sétimo andar de hotel em São Luís por Reprodução
Renata caiu do sétimo andar de hotel em São Luís por Reprodução
Renata caiu do sétimo andar de hotel em São Luís por Reprodução
Renata caiu do sétimo andar de hotel em São Luís por Reprodução
1 de 5
Renata caiu do sétimo andar de hotel em São Luís por Reprodução

Registros do circuito interno mostram Renata acompanhada do namorado em um corredor do estabelecimento. Em determinado momento, os dois param diante da janela. A jovem se senta no parapeito e se apoia na estrutura inferior, que acaba cedendo. Ela caiu sobre a cobertura da entrada do hotel.

Renata chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso como morte acidental. Segundo o delegado George Marques, as imagens analisadas não apontam indícios de agressão ou de que a jovem tenha sido empurrada. “A gente vê claramente que não houve qualquer tipo de agressão, não houve empurrão, ele não estava nem próximo dela”, afirmou.

O namorado foi ouvido pela polícia e liberado. Em depoimento, disse que havia consumido bebida alcoólica e não se lembrava do momento da queda. O corpo da jovem foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) na terça-feira (3).

Leia mais

Imagem - PF encontra R$ 1 milhão em dinheiro vivo dentro de porta-malas de carro e prende motorista

PF encontra R$ 1 milhão em dinheiro vivo dentro de porta-malas de carro e prende motorista

Imagem - Redução da pena de Jair Bolsonaro: PGR vai se opor à revisão no STF e dificultar saída do regime fechado

Redução da pena de Jair Bolsonaro: PGR vai se opor à revisão no STF e dificultar saída do regime fechado

Imagem - Governo confirma pagamento de R$ 700 por mês e poupança de R$ 250 para universitários em 2027

Governo confirma pagamento de R$ 700 por mês e poupança de R$ 250 para universitários em 2027

Tags:

Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos Caiu de Janela Sétimo Andar de Hotel

Mais recentes

Imagem - 'Um dos estados que mais cresce no Brasil': Hang escolhe cidade do Norte para receber a Havan de número 200

'Um dos estados que mais cresce no Brasil': Hang escolhe cidade do Norte para receber a Havan de número 200
Imagem - Zé Delivery anuncia descontos de até 50% em cervejas na Black Friday; veja horários das ofertas

Zé Delivery anuncia descontos de até 50% em cervejas na Black Friday; veja horários das ofertas
Imagem - 'Imposto do pecado' vai impor taxa de 4,2% para cerveja e 24% para uísque e vodca; veja lista

'Imposto do pecado' vai impor taxa de 4,2% para cerveja e 24% para uísque e vodca; veja lista