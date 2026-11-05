Vídeo: veja como era a janela de hotel que cedeu e causou morte de jovem que caiu do sétimo andar

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Wendel de Novais
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:26
A janela do Rio Poty Hotel, em São Luís, de onde Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, de 26 anos, caiu na segunda-feira (2), tinha um batente baixo e uma estrutura de alumínio na parte inferior. A peça cedeu quando a jovem se apoiou nela, provocando a queda do sétimo andar. Após o episódio, a administração do estabelecimento substituiu o componente por um tapume de compensado.
Imagens feitas depois da ocorrência mostram que a abertura, antes equipada com uma esquadria de alumínio, foi fechada provisoriamente com a placa de madeira. O hotel fica no bairro Ponta d'Areia, em São Luís, no Maranhão.
Renata caiu do sétimo andar de hotel em São Luís
Registros do circuito interno mostram Renata acompanhada do namorado em um corredor do estabelecimento. Em determinado momento, os dois param diante da janela. A jovem se senta no parapeito e se apoia na estrutura inferior, que acaba cedendo. Ela caiu sobre a cobertura da entrada do hotel.
Renata chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso como morte acidental. Segundo o delegado George Marques, as imagens analisadas não apontam indícios de agressão ou de que a jovem tenha sido empurrada. “A gente vê claramente que não houve qualquer tipo de agressão, não houve empurrão, ele não estava nem próximo dela”, afirmou.
O namorado foi ouvido pela polícia e liberado. Em depoimento, disse que havia consumido bebida alcoólica e não se lembrava do momento da queda. O corpo da jovem foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) na terça-feira (3).