TRAGÉDIA

Vídeo: veja como era a janela de hotel que cedeu e causou morte de jovem que caiu do sétimo andar

Abertura tinha batente baixo e esquadria de alumínio na parte inferior

Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:26

Renata Rebeca caiu do sétimo andar de hotel Crédito: Reprodução

A janela do Rio Poty Hotel, em São Luís, de onde Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, de 26 anos, caiu na segunda-feira (2), tinha um batente baixo e uma estrutura de alumínio na parte inferior. A peça cedeu quando a jovem se apoiou nela, provocando a queda do sétimo andar. Após o episódio, a administração do estabelecimento substituiu o componente por um tapume de compensado.

Imagens feitas depois da ocorrência mostram que a abertura, antes equipada com uma esquadria de alumínio, foi fechada provisoriamente com a placa de madeira. O hotel fica no bairro Ponta d'Areia, em São Luís, no Maranhão.

Renata caiu do sétimo andar de hotel em São Luís 1 de 5

Registros do circuito interno mostram Renata acompanhada do namorado em um corredor do estabelecimento. Em determinado momento, os dois param diante da janela. A jovem se senta no parapeito e se apoia na estrutura inferior, que acaba cedendo. Ela caiu sobre a cobertura da entrada do hotel.

Renata chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso como morte acidental. Segundo o delegado George Marques, as imagens analisadas não apontam indícios de agressão ou de que a jovem tenha sido empurrada. “A gente vê claramente que não houve qualquer tipo de agressão, não houve empurrão, ele não estava nem próximo dela”, afirmou.