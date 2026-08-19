Vigilância Sanitária retira 300 kg de alimentos estragados em feira livre; multas podem chegar a R$ 38 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 22:25
A Vigilância Sanitária de Maceió (Visa), no Alagoas, apreendeu, na última terça-feira (18), cerca de 300 kg de produtos estragados com prazos de validade vencidos. A fiscalização ocorreu no bairro da Levada, em uma feira livre e em mercadinhos próximos da região.
De acordo com a Visa, foram identificados alimentos com prazo de validade expirado. Entres os produtos impróprios para consumo foram recolhidos para descarte leite, mortadela, biscoitos, bolachas, macarrão e café.
Vigilância Sanitária retira 300 kg de alimentos estragados em feira livre
De acordo com o chefe especial da Visa, Jhonatan Cabral, as fiscalizações de rotina e conscientização da população sobre as adequações na comercialização de produtos alimentícios são fundamentais para assegurar a saúde do consumidor. Denúncias anônimas também podem ser feitas junto ao órgão com o objetivo de diminuir os riscos à saúde sanitária.
“Os estabelecimentos foram autuados e deverão responder a processo administrativo, cuja penalidade inclui multa no valor de R$180 a R$38 mil, no caso de reincidência de infração”, explicou Cabral.