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Vigilante descobre uso indevido de seus dados por empresa de segurança, vai à Justiça e recebe indenização de R$ 7 mil

Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) determinou multa diária de R$ 500 em caso de descumprimento da determinação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:25

Poder Judiciário de Santa Catarina
Poder Judiciário de Santa Catarina Crédito: Cristiano Estrela

A 2ª Vara Cível da Comarca de Mafra, em Santa Catarina, condenou uma empresa de segurança privada a indenizar uma vigilante pelo uso indevido de seus dados pessoais e profissionais em registros relacionados à prestação de serviços.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), a profissional soube do caso após ser procurada pela Polícia Federal, que identificou seu nome no sistema de controle da atividade de segurança privada como integrante da equipe de vigilantes de dois eventos, entre eles a 10ª Festa Nacional do Trator, em Irineópolis.

Sem possuir vínculo com a empresa, a vigilante ajuizou uma ação para impedir a utilização de seus dados e buscar reparação pelos prejuízos causados.

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Em sua defesa, a empresa alegou que a inclusão das informações ocorreu por indicação de representantes locais responsáveis pela formação das equipes. Sustentou ainda que o cadastro foi inativado em julho de 2025 e que não havia comprovação de danos.

Ao analisar o caso, a Justiça concluiu que a empresa não apresentou provas de autorização ou de qualquer outra base legal que justificasse o uso das informações da profissional. A decisão também considerou que a associação indevida da identidade da vigilante a atividades das quais ela não participou, fato identificado pela Polícia Federal, configurou dano moral, fixando a indenização em R$ 7 mil.

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Ainda segundo o TJ-SC, a empresa deverá se abster de utilizar os dados da profissional sem autorização. Após o trânsito em julgado da decisão, terá prazo de 15 dias para apresentar a relação de contratos, eventos e comunicações em que as informações foram utilizadas.

Também foi mantida multa diária de R$ 500 em caso de descumprimento da determinação, limitada inicialmente ao valor de R$ 10 mil.

Tags:

Brasil Santa Catarina Justiça

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