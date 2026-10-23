DECISÃO

Vigilante processa empresa por horas extras não pagas, ganha chácara de R$ 2,6 milhões e se recusa a receber bem como pagamento

Justiça reconheceu excesso de jornada e invalidou controles de ponto e escala 12x36 em parte do período trabalhado

Wendel de Novais

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 07:34

Caso é da Justiça do Trabalho de Goiás Crédito: Caso é da Justiça do Trabalho de Goiás

Um vigilante que cobra cerca de R$ 730 mil em direitos trabalhistas da empresa Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda. decidiu recusar uma chácara avaliada em R$ 2,68 milhões oferecida pela companhia como garantia judicial da dívida. O trabalhador, que também move uma ação por horas extras não pagas, considera que a apresentação do imóvel poderia prolongar a espera pelo recebimento dos valores. As informações são do g1 Goiás.

Segundo a defesa do trabalhador cumpria jornadas superiores às 12 horas previstas na escala de serviço. A Justiça do Trabalho reconheceu o excesso de jornada e invalidou os registros de ponto e o regime de compensação 12x36 entre abril de 2023 e novembro de 2024.

A decisão também prevê o pagamento de adicional noturno e verbas rescisórias, além de reconhecer a rescisão indireta do contrato de trabalho. Em junho de 2026, a Justiça homologou os cálculos da execução provisória em R$ 730.655,87, com valores atualizados até 31 de maio daquele ano.

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A recusa da chácara foi uma decisão estratégica. O advogado afirma que a empresa mantém contratos de alto valor com o Estado de Goiás e o Ministério Público estadual e avalia que a oferta do imóvel poderia servir para adiar o desembolso imediato da dívida.

A propriedade havia sido indicada pela Dimivig para garantir judicialmente a execução trabalhista. Diante da discordância do trabalhador, a defesa dele pediu o bloqueio de recursos nas contas da empresa. A Justiça autorizou a medida, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18) limitou a constrição a 30% do valor da dívida, com bloqueios mensais, para preservar a atividade da companhia e o pagamento dos funcionários.

Em manifestação anterior ao g1, a defesa da Dimivig afirmou que a chácara foi oferecida exclusivamente como garantia judicial, e não como pagamento ao trabalhador. Segundo os advogados, o imóvel foi posteriormente substituído por um seguro-garantia judicial, com complemento de R$ 219.196,76, medida que, de acordo com a empresa, já foi aceita pela Justiça.