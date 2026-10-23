JUSTIÇA

Vigilante recusa chácara de R$ 2,6 milhões como garantia de dívida trabalhista e cobra pagamento em dinheiro

Trabalhador venceu ação por horas extras e outros direitos

Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 08:59

Vigilante recusou imóvel Crédito: Imagem gerada por IA

Um vigilante que conseguiu na Justiça o reconhecimento de uma dívida trabalhista de aproximadamente R$ 730 mil rejeitou uma chácara avaliada em R$ 2,68 milhões apresentada pela antiga empregadora como garantia do processo. O trabalhador quer que a quantia seja bloqueada diretamente nas contas da empresa Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda., que atua em Goiás.

A disputa começou após o vigilante recorrer à Justiça para reivindicar o pagamento de horas extras. De acordo com o advogado Christiano de Lima e Silva Melo, o funcionário cumpria jornadas superiores às 12 horas estabelecidas em seu regime de trabalho.

Ao analisar o caso, a Justiça do Trabalho considerou irregulares os registros de ponto e anulou a escala de compensação 12x36 utilizada entre abril de 2023 e novembro de 2024. A decisão também reconheceu o direito a adicional noturno, verbas rescisórias e à rescisão indireta, modalidade de encerramento do contrato motivada por falta grave do empregador.

O valor da execução provisória foi fixado em R$ 730.655,87 em junho de 2026, com base em cálculos atualizados até 31 de maio. Apesar da decisão, o processo continua em andamento, e a quantia ainda é objeto de discussão judicial.

Por que o trabalhador rejeitou o imóvel?

A recusa da chácara foi orientada pela defesa do vigilante, que questionou a escolha de um bem imobiliário para assegurar o pagamento da dívida. Segundo Christiano, a empresa mantém contratos de valores milionários com o governo de Goiás e o Ministério Público estadual, motivo pelo qual teria condições de oferecer uma garantia financeira.

“A apresentação da fazenda [foi] apenas uma manobra para ganhar tempo e não dispor do dinheiro de maneira imediata”, afirmou o advogado.

Diante da rejeição, o trabalhador solicitou à Justiça a retenção de recursos diretamente nas contas bancárias da Dimivig. O pedido foi autorizado, mas recebeu uma restrição do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18).

Para evitar prejuízos às atividades da empresa e ao pagamento de seus funcionários, o tribunal determinou que os bloqueios mensais não ultrapassassem 30% do valor da dívida.

Empresa substituiu chácara por seguro-garantia

Em posicionamento anterior ao g1, os advogados da Dimivig esclareceram que a propriedade não havia sido oferecida ao vigilante como pagamento, mas apenas como garantia judicial enquanto o processo estivesse em andamento.

A defesa informou que o imóvel acabou substituído por um seguro-garantia judicial, acompanhado de uma complementação de R$ 219.196,76. Segundo a empresa, a nova modalidade já recebeu a aprovação da Justiça.

Os representantes da Dimivig também ressaltaram que a execução tem caráter provisório e que ainda não existe definição definitiva sobre o montante devido ao trabalhador.

Já o advogado do vigilante afirmou que a substituição da garantia ocorreu após a contestação do imóvel e que o novo instrumento contempla um acréscimo de 30% sobre a dívida.

“Nossa equipe trabalha e, nesse caso, trabalhou em busca da solução que dê maior segurança e liquidez para o cliente”, declarou Christiano.

Uma tentativa de encerrar o conflito por meio de acordo ocorreu em agosto, durante audiência de conciliação, mas terminou sem entendimento entre as partes.