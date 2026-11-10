REPROVAÇÃO

Vingança por nota: estudante de medicina e irmão médico são indiciados por disparar 21 vezes contra casa e clínica de professora

Segundo a Polícia Civil, aluno estava prestes a ser reprovado pela terceira vez em disciplina ministrada pela vítima; irmãos responderão por quatro tentativas de homicídio

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 14:23

Vingança por nota: estudante de medicina e irmão médico são indiciados por disparar 21 vezes contra casa e clínica de professora Crédito: Reprodução

A possibilidade de ser reprovado pela terceira vez em uma disciplina do curso de medicina teria motivado um estudante a planejar, com a ajuda do próprio irmão, um ataque a tiros contra a casa e a clínica de uma professora. O caso aconteceu em Gurupi, no sul do Tocantins, e terminou com o indiciamento do estudante Pedro Campelo Cabral e do médico José Aristides Campelo Cabral por quatro tentativas de homicídio. Segundo a Polícia Civil, os dois efetuaram pelo menos 21 disparos contra o imóvel. As informações são do g1 Tocantins.

O ataque ocorreu na madrugada de 14 de outubro de 2026. De acordo com a investigação, Pedro já havia sido reprovado duas vezes em disciplinas ministradas pela professora e corria o risco de uma nova reprovação no último semestre do ano. Para a polícia, a insatisfação com a situação acadêmica levou os irmãos a agir por vingança.

Imagens obtidas pela TV Anhanguera mostram uma caminhonete branca passando em frente à residência da professora no momento em que os disparos são efetuados. Os tiros atingiram o portão, as paredes, as portas de vidro e veículos estacionados na garagem.

Irmãos teriam verificado se havia pessoas na casa

A investigação apontou que os suspeitos passaram pelo imóvel cerca de 30 minutos antes do ataque e tocaram a campainha para verificar se havia alguém na residência. Como ninguém respondeu, eles deixaram o local e retornaram mais tarde. Segundo a Polícia Civil, os irmãos utilizaram uma pistola calibre 9 milímetros e uma carabina calibre .22 para atirar contra a casa e a clínica.

Apesar da quantidade de disparos, ninguém foi atingido porque as quatro pessoas que estavam no imóvel se encontravam em cômodos na parte dos fundos. Com base nas circunstâncias do ataque, os investigadores concluíram que houve quatro tentativas de homicídio.

Tentativa de criar álibi

Depois do crime, os irmãos teriam deixado a caminhonete utilizada no ataque na própria residência e seguido para uma boate em outro veículo. Para a Polícia Civil, a mudança de automóvel e a ida ao estabelecimento fizeram parte de uma tentativa de criar um álibi.

Os dois foram localizados e presos pela Polícia Militar na boate, em 15 de outubro. Durante a abordagem, negaram participação no ataque. Funcionários do estabelecimento, no entanto, relataram que os irmãos haviam chegado pouco antes da presença dos policiais.

Nas buscas realizadas na casa dos investigados, os agentes encontraram uma pistola apontada como a arma utilizada no crime, dentro de um veículo, além de uma carabina. Além das quatro tentativas de homicídio, Pedro Campelo Cabral e José Aristides Campelo Cabral foram indiciados por fraude processual, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e resistência, conforme a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins.