TURISMO

Visitar um dos destinos turísticos mais cobiçados do país fica mais caro a partir de domingo (1º); veja novos valores

Ingresso para parque nacional marinho terá reajuste de 2,34%, com correção pela inflação; brasileiros pagam R$ 196,50 e estrangeiros, R$ 393

Mariana Rios

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:32

Baía do Sancho, Fernando de Noronha (PE), ficou em 6º lugar Crédito: Paulo gustavo Modesto / Pexels

Fernando de Noronha, um dos destinos turísticos mais cobiçados do Brasil, ficará mais caro para os visitantes a partir deste domingo (1º). O ingresso para o Parque Nacional Marinho terá reajuste de 2,34%, - a portaria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foi Diário Oficial da União (DOU) em 19 de outubro de 2026. A correção acompanha a inflação acumulada nos últimos 12 meses, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Com a atualização, brasileiros pagarão R$ 196,50 pelo ingresso, que tem desconto de 50% em relação à tarifa integral. Para estrangeiros, o valor será de R$ 393.

Fernando de Noronha 1 de 7

O bilhete dá acesso às áreas de visitação do parque por até dez dias.

Quem tem direito à gratuidade?

As regras de isenção permanecem as mesmas. Não pagam pelo ingresso crianças menores de 12 anos, idosos brasileiros com 60 anos ou mais, moradores de Fernando de Noronha, parentes de primeiro grau dos residentes e trabalhadores credenciados para prestar serviços na ilha.

Dúvidas sobre as regras de acesso podem ser esclarecidas com a gestão do parque pelo WhatsApp, no número (81) 99453-2674.

4º mais visitado em 2025

Fernando de Noronha também está entre os parques nacionais mais procurados do Brasil. Em 2025, foi o quarto mais visitado do país, segundo levantamento do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O arquipélago pernambucano atrai turistas pelas praias, pela biodiversidade marinha e pelas oportunidades de mergulho e observação da vida selvagem.