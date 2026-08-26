VIAGEM AOS EUA

Visto americano pode exigir caução de até US$ 20 mil; entenda a regra e se brasileiros podem ser afetados

Medida passou a valer de forma permanente para cidadãos de 50 países; Brasil não está na lista atual, mas política pode ser ampliada

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:22

Visto americano Crédito: Carlos Severo/Fotos Públicas

Viajar para os Estados Unidos pode ficar mais caro para cidadãos de determinados países. Desde 3 de agosto, passou a valer de forma permanente o programa norte-americano que permite exigir uma caução de até US$ 20 mil de alguns solicitantes dos vistos B1 e B2, utilizados principalmente para viagens de negócios e turismo.

O Brasil não está entre os países sujeitos à medida atualmente. A possibilidade de expansão, porém, despertou preocupação no setor de turismo americano. Nesta semana, a U.S. Travel Association, entidade que representa o segmento de viagens nos Estados Unidos, manifestou preocupação com uma eventual ampliação da política para outras nacionalidades.

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Como funciona a caução?

A caução funciona como uma garantia financeira vinculada ao cumprimento das condições do visto. Pela regra permanente, o valor pode ser estabelecido em US$ 10 mil, US$ 15 mil ou US$ 20 mil. O dinheiro pode ser devolvido ao viajante quando ele cumpre as condições determinadas, como deixar os Estados Unidos dentro do período autorizado. A advogada Caroline Azevedo, da Visa Finder, especializada em imigração e licenciada nos Estados Unidos, explica que a mudança não significa que brasileiros tenham de pagar qualquer valor adicional para solicitar o visto atualmente.

“É importante deixar claro que o Brasil não faz parte da lista atual de países sujeitos ao caução. O que chama atenção neste momento é a transformação de uma medida que era temporária em uma política permanente e a possibilidade de novos países serem incluídos. Para o viajante brasileiro, não existe hoje motivo para pagar qualquer valor desse tipo ao solicitar o visto de turismo”, afirma.

Por que os EUA adotaram a medida?

O programa foi criado como uma ferramenta para tentar reduzir casos de permanência nos Estados Unidos além do período autorizado pelo visto. Durante a fase piloto, os resultados obtidos levaram o governo americano a transformar o mecanismo em uma política permanente.

A medida, no entanto, também teve impacto sobre a procura pelos vistos. Segundo dados apresentados durante o processo de regulamentação, a emissão de vistos B1/B2 entre os países submetidos ao programa caiu 83% nos primeiros dez meses da experiência.

Caução de US$ 20 mil pode afetar turismo

Para o setor turístico americano, uma eventual ampliação da política para mercados maiores poderia criar uma barreira financeira importante. Embora o dinheiro seja potencialmente reembolsável, o viajante precisa ter até US$ 20 mil disponíveis e temporariamente comprometidos para realizar a viagem.

“Existe uma diferença grande entre uma taxa e uma caução, e isso precisa ficar claro. A caução não significa necessariamente perder US$ 20 mil, mas exige que o viajante tenha esse recurso disponível. Se uma política como essa alcançasse mercados maiores, o impacto sobre a decisão de viajar seria considerável”, afirma Caroline.

Brasileiros precisam se preocupar?

Por enquanto, não. Não há indicação oficial de que o Brasil tenha sido incluído no programa. A lista de nacionalidades sujeitas à caução é definida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e pode ser alterada. Para quem já tem visto americano ou pretende solicitar um, a recomendação é acompanhar as informações divulgadas pelos canais oficiais das autoridades americanas e desconfiar de cobranças feitas por terceiros.

“Uma notícia como essa naturalmente gera preocupação e também abre espaço para informações distorcidas. O brasileiro precisa saber que não existe hoje essa cobrança para solicitar o visto americano. Caso haja qualquer mudança que envolva o país, ela precisa ser oficialmente comunicada pelas autoridades norte-americanas”, reforça a especialista.

Setor de turismo acompanha possíveis mudanças

A discussão acontece em um momento de preocupação do setor turístico dos Estados Unidos com o fluxo internacional de visitantes. Dados preliminares citados pela U.S. Travel Association apontam queda de 4,3% nas viagens internacionais aos Estados Unidos no acumulado de 2026 até junho.