VIAGEM INTERNACIONAL

Visto americano válido não garante entrada nos EUA; veja o que conferir antes de viajar

Histórico de entradas, prazo de permanência e possíveis registros de overstay devem ser verificados antes do embarque, especialmente por quem já esteve no país

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12:48

Visto dos EUA Crédito: Shutterstock

Quem está planejando viajar para os Estados Unidos no fim de 2026 pode olhar primeiro para a data de validade do visto. Mas esse não é o único documento que merece atenção antes de embarcar. Para quem já esteve no país, o histórico das entradas e o período de permanência autorizado em cada viagem também podem fazer diferença.

Isso porque ter um visto americano válido não significa que o viajante tenha autorização para permanecer nos Estados Unidos durante todo o período de validade do documento. A admissão e o prazo de permanência são definidos pelo agente da U.S. Customs and Border Protection (CBP) no momento da entrada e ficam registrados no sistema I-94.

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A situação ganhou uma ferramenta adicional em 2026. O CBP passou a disponibilizar o Traveler Compliance Check, dentro do sistema do I-94, que permite a determinados viajantes consultar quantos dias ainda restam do período autorizado ou quantos dias teriam permanecido no país após a data concedida.

Visto válido não significa permanência autorizada

Um brasileiro pode ter, por exemplo, um visto B1/B2 com validade de vários anos. Isso permite que ele se apresente para solicitar entrada nos Estados Unidos durante o período de validade do visto, mas não significa que tenha autorização para permanecer no país durante todos esses anos.

A validade do visto e o período autorizado de permanência são situações diferentes. Para brasileiros, por exemplo, os vistos B1, B2 e B1/B2 podem ter validade de até 120 meses, segundo o Departamento de Estado americano.

Visto de Viagem

“Um dos erros mais comuns é acreditar que, porque o visto está válido no passaporte, toda a situação migratória daquela pessoa está automaticamente regular. São coisas diferentes. Quem já esteve nos Estados Unidos precisa saber quanto tempo foi autorizado a permanecer e se cumpriu esse prazo”, explica Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional e imigração.

Nova ferramenta permite consultar o período de permanência

O Traveler Compliance Check pode ser acessado pelo sistema do I-94 e mostra o período de admissão concedido ao viajante. A ferramenta também pode indicar quantos dias ainda estão disponíveis ou quantos dias teriam transcorrido além do prazo autorizado.

Atendimento CBPO próprio CBP, entretanto, faz uma ressalva: uma indicação de possível overstay na ferramenta não constitui, por si só, uma determinação jurídica definitiva de inadmissibilidade. Além disso, alterações de status ou extensões concedidas pelo USCIS podem não aparecer imediatamente no sistema.

Por isso, uma eventual divergência deve ser investigada antes da viagem.“Se a pessoa acredita que permaneceu legalmente, mas o sistema apresenta outra informação, não deveria simplesmente ignorar e embarcar. É necessário entender de onde veio aquela divergência e reunir os documentos que comprovem a situação migratória”, orienta Toledo.

O que conferir antes de viajar para os EUA?

Quem já esteve nos Estados Unidos pode começar pela consulta do I-94, verificando o registro da última entrada e o prazo de permanência concedido.

A revisão merece atenção especial quando o viajante:

permaneceu vários meses no país;

solicitou extensão de permanência;

pediu mudança de status;

estudou ou trabalhou nos Estados Unidos;

teve alguma ocorrência migratória anterior;

recebeu alguma comunicação do governo americano sobre sua permanência.



Quem possui processo junto ao USCIS também deve acompanhar o caso separadamente, utilizando o número de recibo correspondente. “Uma permanência longa não significa automaticamente que houve uma irregularidade. O problema é quando o viajante não sabe explicar seu histórico ou sequer verificou se os registros estão corretos”, afirma o advogado.

O que acontece em caso de overstay?

Permanecer nos Estados Unidos além do período autorizado pode trazer consequências migratórias futuras, mesmo que o visto estampado no passaporte ainda esteja dentro da validade. A legislação americana prevê, em determinadas circunstâncias, uma barreira de três anos para quem acumula mais de 180 dias e menos de um ano de presença ilegal e deixa os Estados Unidos. Para quem acumula um ano ou mais, a restrição pode chegar a dez anos. A aplicação dessas regras depende das circunstâncias específicas de cada caso.

Cidadania e Imigração

Por isso, quem identifica uma possível divergência no histórico deve buscar esclarecimento antes de uma nova viagem.“Se houve overstay, mudança de status ou qualquer problema anterior, é melhor descobrir antes de chegar ao controle migratório. O aeroporto não deveria ser o lugar onde o viajante toma conhecimento de uma pendência”, afirma Toledo.

Renovação do visto também tem novas regras

Quem ainda precisa solicitar ou renovar o visto para viajar no fim de 2026 deve ficar atento a outras mudanças. Desde 15 de julho de 2026, o Departamento de Estado orienta que solicitantes de vistos de não imigrante agendem entrevistas na embaixada ou no consulado americano do país de nacionalidade ou de residência. Quem fizer o pedido fora desses locais pode enfrentar mais dificuldade para se qualificar para o visto.

Também mudou a política de dispensa de entrevista. Desde outubro de 2025, a possibilidade de renovação de vistos B1, B2 ou B1/B2 sem entrevista ficou, em linhas gerais, restrita a candidatos que renovem o documento dentro de 12 meses após o vencimento, além do cumprimento de outros requisitos. Mesmo quem atende aos critérios pode ser chamado para uma entrevista presencial.

Planejamento deve começar antes da compra da passagem

Para quem pretende passar as férias, o Natal ou o Réveillon nos Estados Unidos, conferir a situação migratória com antecedência pode evitar surpresas durante a viagem. Além de verificar se o visto está válido, vale consultar o I-94, conferir o prazo concedido na última entrada e verificar se existe alguma divergência no histórico.