TRAGÉDIA

Viúvo, duas filhas e cachorrinha morrem em acidente a caminho de velório do avô das meninas um ano após mãe morrer de câncer

Após perder a esposa para o câncer em 2025, pai vivia com as filhas de 15 e 11 anos e Lola

Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:39

Antônio Pedro, as filhas e a cachorrinha da família Crédito: Reprodução

Um ano depois de perder a esposa para o câncer, Antônio Pedro Zardin Filho, de 42 anos, morreu em um acidente de trânsito ao lado das duas filhas, de 15 e 11 anos, e da cachorrinha da família, Lola. Desde a morte da mulher, em 2025, Antônio vivia só com as filhas e a cadelinha.

Segundo o portal G1, os quatro viajavam de Sinop, em Mato Grosso, para Campo Grande (MS), onde acompanhariam o velório de Arcenio Marcionilio Machinski, sogro de Antônio e avô das adolescentes. A família recebeu a notícia da nova tragédia enquanto a despedida de Arcenio ocorria.

Acidente matou família 1 de 5

O acidente aconteceu na segunda-feira (7), no km 626 da BR-163, em São Gabriel do Oeste. O carro conduzido por Antônio bateu de frente com uma carreta. Ele e as filhas, Maria Carolina Machinski Zardin, de 11 anos, e Maria Fernanda Machinski Zardin, de 15 anos, morreram no local. As causas da colisão ainda são investigadas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão, com placas de Tijucas (SC), trafegava no sentido São Gabriel do Oeste–Rio Verde de Mato Grosso. O motorista, de 47 anos, sofreu ferimentos leves, foi levado à Santa Casa de Campo Grande e teve resultado negativo no teste do bafômetro.

Velório

Antônio, as filhas e Lola foram velados em Bela Vista (MS). A cadelinha teve um caixão preparado para a despedida e deverá ser cremada em Campo Grande nesta quinta-feira (10), conforme informou a empresa responsável pela cerimônia.

Após o velório, os corpos do pai e das duas adolescentes foram levados em cortejo ao cemitério da cidade.

Série de perdas

A série de perdas da família havia começado em janeiro de 2025. No dia 1º, Mirna Maria Fleitas, mãe de Antônio, morreu após sofrer um infarto. À época, ela auxiliava nos cuidados com Cristina Machinski, esposa de Antônio e mãe das adolescentes.

Cinco dias depois, em 6 de janeiro, Cristina também morreu. Filha de Arcenio Machinski, ela deixou o marido e as duas meninas. A morte recente do pai dela levou a família a viajar para o velório que antecedeu o acidente na BR-163.