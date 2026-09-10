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Viúvo, duas filhas e cachorrinha morrem em acidente a caminho de velório do avô das meninas um ano após mãe morrer de câncer

Após perder a esposa para o câncer em 2025, pai vivia com as filhas de 15 e 11 anos e Lola

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:39

Antônio Pedro, as filhas e a cachorrinha da família
Antônio Pedro, as filhas e a cachorrinha da família Crédito: Reprodução

Um ano depois de perder a esposa para o câncer, Antônio Pedro Zardin Filho, de 42 anos, morreu em um acidente de trânsito ao lado das duas filhas, de 15 e 11 anos, e da cachorrinha da família, Lola. Desde a morte da mulher, em 2025, Antônio vivia só com as filhas e a cadelinha.

Segundo o portal G1, os quatro viajavam de Sinop, em Mato Grosso, para Campo Grande (MS), onde acompanhariam o velório de Arcenio Marcionilio Machinski, sogro de Antônio e avô das adolescentes. A família recebeu a notícia da nova tragédia enquanto a despedida de Arcenio ocorria.

Acidente matou família

Homem morreu em acidente com filhas e cadela por Reprodução
Família morreu em acidente por Reprodução
Família morreu em acidente por Reprodução
Cadela Lola morreu no acidente por Reprodução
Velório também teve despedida da cadela Lola por Reprodução
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Homem morreu em acidente com filhas e cadela por Reprodução

O acidente aconteceu na segunda-feira (7), no km 626 da BR-163, em São Gabriel do Oeste. O carro conduzido por Antônio bateu de frente com uma carreta. Ele e as filhas, Maria Carolina Machinski Zardin, de 11 anos, e Maria Fernanda Machinski Zardin, de 15 anos, morreram no local. As causas da colisão ainda são investigadas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão, com placas de Tijucas (SC), trafegava no sentido São Gabriel do Oeste–Rio Verde de Mato Grosso. O motorista, de 47 anos, sofreu ferimentos leves, foi levado à Santa Casa de Campo Grande e teve resultado negativo no teste do bafômetro.

Velório

Antônio, as filhas e Lola foram velados em Bela Vista (MS). A cadelinha teve um caixão preparado para a despedida e deverá ser cremada em Campo Grande nesta quinta-feira (10), conforme informou a empresa responsável pela cerimônia.

Após o velório, os corpos do pai e das duas adolescentes foram levados em cortejo ao cemitério da cidade.

Série de perdas

A série de perdas da família havia começado em janeiro de 2025. No dia 1º, Mirna Maria Fleitas, mãe de Antônio, morreu após sofrer um infarto. À época, ela auxiliava nos cuidados com Cristina Machinski, esposa de Antônio e mãe das adolescentes.

Cinco dias depois, em 6 de janeiro, Cristina também morreu. Filha de Arcenio Machinski, ela deixou o marido e as duas meninas. A morte recente do pai dela levou a família a viajar para o velório que antecedeu o acidente na BR-163.

Antônio e as filhas eram naturais de Campo Grande e tinham se mudado para Sinop cerca de oito meses antes da tragédia em uma tentativa de recomeçar após a perda de Cristina.

Tags:

Acidente Antônio Pedro Zardin Filh

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