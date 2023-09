Vizinho furta cachorro de R$ 2 mil e muda de cidade com o animal

Um cachoro da raça Blue Heeler foi localizado pela Polícia Civil nesta terça-feira (29) na cidade de Bastos (SP). O cachorro, avaliado em R$ 2 mil, sumira no em 26 de junho deste ano.



"Rock" pertence ao antigo vizinho ao autor do furto quando ambos moravam em Adamantina (SP).



“O suspeito, ao se mudar para a cidade de Bastos, subtraiu o cão e levou-o junto na mudança. Segundo ele, havia pego amor no animal e chegou a recusar proposta de venda no valor de 800 reais”, disse delegado da Polícia Civil, Ricardo Dourado dos Santos ao g1.