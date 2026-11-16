DIREITO DO CONSUMIDOR

Voo atrasado ou cancelado? Saiba quais são os direitos do passageiro

Passageiros podem ter direito a alimentação, hospedagem, transporte, reembolso ou reacomodação; indenização depende das circunstâncias e dos prejuízos comprovados

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 05:10

Voo atrasado ou cancelado? Saiba quais são os direitos do passageiro Crédito: Arquivo

Com a chegada dos feriados prolongados, das férias escolares e das festas de fim de ano, o movimento nos aeroportos brasileiros tende a crescer. Para quem já está com a viagem marcada, atrasos e cancelamentos de voos podem transformar o planejamento em dor de cabeça. O que nem todo passageiro sabe é que as companhias aéreas têm obrigações específicas nessas situações, que incluem assistência material e, dependendo do caso, alternativas como reembolso integral da passagem ou reacomodação.

As regras variam conforme o tempo de espera e as circunstâncias do problema, mas a empresa deve informar o passageiro sobre a situação do voo e oferecer assistência mesmo quando o atraso ou cancelamento ocorre por fatores externos. “A companhia deve informar a situação do voo e prestar assistência material: alimentação após duas horas; se a espera superar quatro horas e exigir pernoite, hospedagem e transporte de ida e volta”, explica Giordano Malucelli, advogado especialista em Direito do Consumidor e sócio-fundador do GMP G&C Advogados Associados.

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O que a companhia aérea deve oferecer?

A assistência prevista pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) é progressiva e leva em conta o tempo de espera. A partir de uma hora de atraso, a empresa deve disponibilizar meios de comunicação. Quando a espera ultrapassa duas horas, deve oferecer alimentação, por meio de refeição ou voucher, conforme o horário.

A partir de quatro horas, a assistência inclui hospedagem, quando houver necessidade de pernoite, e transporte de ida e volta entre o aeroporto e o local de acomodação. Essas obrigações não dependem de o problema ter sido provocado pela companhia: o passageiro deve receber o suporte previsto mesmo quando o voo é afetado por circunstâncias externas.

Além da assistência, em situações de atraso superior a quatro horas, cancelamento ou interrupção do serviço, o consumidor pode escolher entre alternativas previstas na regulamentação. “Em caso de cancelamento, interrupção ou atraso superior a quatro horas, o passageiro pode escolher reacomodação gratuita, no primeiro voo disponível, inclusive de outra companhia, ou em voo próprio em data conveniente, reembolso integral ou transporte por outra modalidade, quando cabível”, esclarece Malucelli.

Isso significa que o passageiro não precisa aceitar automaticamente a primeira solução apresentada pela empresa. Conforme a situação, pode optar por outro voo, escolher uma nova data, solicitar a devolução integral do valor pago ou recorrer a outra modalidade de transporte, quando aplicável.

Perdeu conexão, hotel ou compromisso? Pode haver indenização

Os transtornos provocados por um atraso ou cancelamento podem ir além do tempo de espera no aeroporto. A perda de uma conexão, de uma diária de hotel, de um evento ou de um compromisso profissional pode representar prejuízos financeiros e, dependendo das circunstâncias, fundamentar um pedido de reparação.

Isso não significa, porém, que todo atraso ou cancelamento gere automaticamente direito a indenização. “Atraso ou cancelamento, por si só, não gera indenização automática; é preciso avaliar a falha, as circunstâncias e os danos concretos”, afirma o advogado.

A análise considera fatores como a causa do problema, o tempo de espera, a assistência oferecida pela companhia e os prejuízos efetivamente sofridos. Para pedir o ressarcimento de danos materiais, por exemplo, o passageiro precisa apresentar documentos que comprovem os gastos ou as perdas financeiras relacionados à falha no transporte.

“A perda de conexão, compromisso profissional, diária de hotel ou evento pode fundamentar pedido, desde que haja nexo com a falha e prova do prejuízo. Danos materiais são demonstrados por documentos, e o dano moral depende da gravidade e dos efeitos do caso”, explica Malucelli.

Por isso, guardar comprovantes de despesas extras, reservas perdidas e documentos de compromissos prejudicados é fundamental. Esses registros podem ajudar a demonstrar os impactos do problema e embasar uma eventual solicitação de reparação.

Mau tempo ou problema técnico: quando a empresa pode ser responsabilizada?

Uma dúvida comum entre passageiros é se a companhia aérea pode ser responsabilizada por qualquer atraso ou cancelamento. A resposta depende do motivo que levou à alteração do voo. Condições meteorológicas adversas, falhas técnicas, falta de tripulação e problemas operacionais podem afetar a programação, mas não recebem necessariamente o mesmo tratamento jurídico.

Segundo Malucelli, é importante diferenciar o dever de prestar assistência da obrigação de indenizar. “A assistência material continua obrigatória, mesmo quando o voo é afetado por força maior. Já a indenização depende da causa: condições meteorológicas que realmente impeçam a operação podem afastar a responsabilidade civil, se a companhia comprovar o evento e que não podia evitar o dano”, explica.

Já problemas ligados à própria operação da empresa podem gerar responsabilização pelos prejuízos causados aos passageiros. “Falhas técnicas, falta de tripulação e problemas operacionais, em regra, integram o risco da atividade”, destaca o advogado.

O tema também está em discussão no Supremo Tribunal Federal (STF). No Tema 1.417, a Corte analisa quais regras devem orientar a responsabilidade civil das companhias aéreas em casos de atrasos e cancelamentos decorrentes de força maior. Segundo Malucelli, a suspensão de processos determinada pelo ministro relator se limita a essas situações e não abrange falhas da própria empresa.

A discussão envolve a aplicação das normas de proteção ao consumidor e da legislação específica do transporte aéreo, especialmente nos casos em que as companhias alegam que o problema ocorreu por circunstâncias fora de seu controle.

O que fazer no aeroporto para garantir seus direitos?

Se o voo atrasar ou for cancelado, o primeiro passo é procurar a companhia aérea e solicitar informações claras sobre o motivo do problema e as alternativas disponíveis. Também é importante registrar a ocorrência enquanto ainda estiver no aeroporto, reunindo provas que possam ser úteis caso seja necessário fazer uma reclamação ou pedir reparação.

Fotografias dos painéis de embarque, capturas de tela do aplicativo, mensagens enviadas pela empresa e protocolos de atendimento ajudam a documentar o ocorrido. “Guarde bilhete e cartão de embarque, avisos e capturas de tela, protocolos, comprovantes de despesas e documentos que demonstrem compromissos ou perdas. Solicite à empresa o motivo do problema por escrito”, orienta o especialista.

Caso a companhia deixe de oferecer alimentação, hospedagem ou transporte quando essas medidas forem obrigatórias, o passageiro deve guardar os comprovantes dos gastos que precisou assumir. A documentação também pode ser importante em pedidos de reembolso ou indenização, especialmente quando não há uma solução adequada por parte da empresa.

Companhia aérea não resolveu? Saiba onde reclamar

Se a empresa não oferecer a assistência, a reacomodação ou o reembolso previstos para a situação, o consumidor pode recorrer aos canais administrativos. A recomendação é começar registrando a reclamação diretamente com a companhia, preferencialmente por escrito, e guardar o número do protocolo.

“Registre a reclamação primeiro com a companhia e, se não resolver, use a plataforma Anac Passageiro, o Consumidor.gov.br ou o Procon. Também é possível buscar o Judiciário para pedir reparação”, destaca Malucelli.

A possibilidade de conseguir uma indenização depende da análise de cada caso, especialmente quando há prejuízos materiais ou danos que ultrapassam os transtornos comuns de uma viagem. Com o aumento esperado da movimentação nos aeroportos, conhecer as regras pode ajudar o passageiro a tomar decisões diante de imprevistos.