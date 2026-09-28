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Voo tem atraso de 35 horas, passageiros perdem hospedagem em hotel e conseguem indenização após processo na Justiça

Três passageiros perderam uma diária e passeio em Istambul após aeronave retornar ao aeroporto e voo ser cancelado.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 07:42

Voo
Voo Crédito: Shutterstock

Três passageiros que viajariam de Guarulhos para Istambul, na Turquia, tiveram direito a indenização após o voo sofrer atraso, retornar ao aeroporto de origem e ser cancelado. A decisão é da 10ª Vara Cível de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

O voo tinha partida prevista para 1º de maio e apresentou um atraso inicial de quatro horas e 25 minutos. Depois de decolar, a aeronave precisou retornar ao aeroporto por uma intercorrência técnica. O voo acabou cancelado, e os passageiros foram reacomodados apenas no dia seguinte. Com isso, o atraso em relação ao itinerário original ultrapassou 35 horas.

A companhia aérea alegou que o problema foi provocado por uma manutenção não programada, necessária por questões de segurança operacional. A empresa também afirmou ter oferecido hospedagem e alimentação aos passageiros e sustentou que os transtornos não justificariam uma indenização por danos morais.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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Justiça por Shutterstock

A juíza Rebeca Mendes Batista, no entanto, considerou que a manutenção não programada é um risco inerente à atividade da companhia e não caracteriza, no caso, uma situação de força maior capaz de afastar a responsabilidade da empresa. A sentença também apontou que não ficou comprovada a prestação de assistência material integral durante a espera.

Além do atraso, os passageiros perderam a primeira diária de uma hospedagem em Istambul, no valor de R$ 1.950,27, e R$ 718,55 pagos antecipadamente a um guia turístico que não pôde ser utilizado no primeiro dia da viagem. A companhia foi condenada a ressarcir R$ 2.668,27 pelos prejuízos materiais.

Para a magistrada, o conjunto de problemas — atraso inicial, retorno da aeronave, cancelamento, reacomodação somente no dia seguinte e falhas na assistência — ultrapassou um simples aborrecimento. Cada um dos três passageiros deverá receber R$ 5 mil por danos morais, totalizando R$ 15 mil.

A decisão ainda determinou que a companhia arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

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Tags:

Justiça Voo Atraso

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