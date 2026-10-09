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Vorcaro afirma que pagou R$ 30 milhões para filme sobre Lula para obter negócios com fundos de pensão, diz revista

Reportagem da Veja conta que banqueiro afirmou ter negociado repasses para obter investimentos; Lula nega

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 09:22

Lula
Lula Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, afirmou ter negociado com o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto pagamentos para conseguir investimentos de fundos de pensão federais. Segundo reportagem da revista Veja, o relato inclui cerca de R$ 30 milhões em espécie destinados à produção de um documentário sobre Lula e um valor não informado para o Instituto Lula.

A revista afirma ter obtido um áudio e documentos com as declarações do banqueiro, preso desde março em Brasília sob acusação de fraude bancária. As alegações constam de um anexo apresentado à Procuradoria-Geral da República (PGR) em junho, na segunda tentativa de delação de Vorcaro, que foi rejeitada.

Lula

Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo
Lula por Reprodução/TV Bahia
Lula na França por Ricardo Stuckert/Presidência da República
Lula recebe título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Paris 8 por Ricardo Stuckert/PR
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Montagem de Lula com a camisa do Botafogo por Reprodução/Instagram
Paes e Lula por Ricardo Stuckert/PR
Presidente Lula por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Lula e Putin na Rússia por Reprodução
Lula durante cerimônia de abertura da 29ª Feicon e da 100ª edição do Enic por Reprodução
Presidente Lula (PT) por Walter Campanato/Agência Brasil
O Lula por Divulgação Ricardo Stuckert
BrasÃ­lia, 02/02/2025 - O presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva (c) reunido com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (d), e da CÃ¢mara dos Deputados, Hugo Motta (e) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/AgÃªnciaÂ Brasil por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Lula usa boné com frase "O Brasil é dos brasileiros" por Reprodução
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Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo

De acordo com a publicação, a PGR não deu andamento às acusações por considerar que não havia provas dos pagamentos, supostamente feitos em dinheiro vivo. A defesa sustentou que o banqueiro poderia apresentar mensagens, registros de saques e informações sobre as entregas dos valores, o que não aconteceu.

No relato, Vorcaro atribuiu ao senador Jaques Wagner a articulação do contato com Vaccari. Segundo o banqueiro, o ex-tesoureiro do PT também teria exigido 10% dos recursos que o Master captasse nos fundos.

Vorcaro afirmou ainda que Alexandre Padilha, então ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o então secretário-executivo Olavo Noleto e intermediários participaram das negociações. Segundo a Veja, mensagens obtidas pela Polícia Federal registram contatos para organizar reuniões com dirigentes de fundos e cobrar a liberação de investimentos.

A reportagem aponta que o Master passou a integrar a lista de instituições autorizadas a receber esses recursos em 29 de abril de 2024. Na mesma data, segundo a revista, um operador identificado como Júlio cobrou R$ 500 mil de Vorcaro, valor que teria sido pago como adiantamento de propina.

Apesar das articulações, o banqueiro declarou não ter conseguido captar recursos nos fundos federais. Ele alegou, porém, que operações com fundos municipais renderam ao menos R$ 6 milhões em pagamentos a Padilha e intermediários.

Procurado pela Veja, Lula afirmou que “jamais solicitou ou recebeu qualquer vantagem financeira nem autorizou terceiros a receber recursos de Vorcaro em seu nome”. Padilha negou relação com o banqueiro. Noleto também negou vínculo e recebimento de valores. Os demais citados não se manifestaram.

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