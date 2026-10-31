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Voto distrital misto divide Centrão e oposição e ganha força no Congresso

Hugo Motta articula votação de PEC ainda em 2026

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 12:01

Com mais de 14 mil servidores e uma estrutura de apoio que supera países como EUA e Reino Unido, o custo administrativo aqui é bilionário.
Congresso Nacional Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

A mudança no sistema eleitoral brasileiro ganhou força no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, após as eleições de 2026. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), articula com lideranças partidárias uma proposta para substituir o atual voto proporcional de lista aberta pelo modelo distrital misto.

A intenção é votar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) ainda neste ano. A aprovação exige o apoio de ao menos 3/5 da Câmara, o equivalente a 308 deputados em dois turnos, e de 49 senadores.

O custo do Congresso Nacional

O custo do Congresso Nacional por Roque de Sá/Agência Senado
O custo do Congresso Nacional por Pedro França/Agência Senado
O custo do Congresso Nacional por Wilson Dias/Agência Brasil
O custo do Congresso Nacional por Lula Marques/ Agência Brasil
O custo do Congresso Nacional por Ana Luiza Sousa/Fotos Públicas
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O custo do Congresso Nacional por Roque de Sá/Agência Senado

Leia matéria completa no portal Metrópoles

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