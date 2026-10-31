POLÍTICA

Voto distrital misto divide Centrão e oposição e ganha força no Congresso

Hugo Motta articula votação de PEC ainda em 2026

Metrópoles

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 12:01

Congresso Nacional Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

A mudança no sistema eleitoral brasileiro ganhou força no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, após as eleições de 2026. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), articula com lideranças partidárias uma proposta para substituir o atual voto proporcional de lista aberta pelo modelo distrital misto.

A intenção é votar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) ainda neste ano. A aprovação exige o apoio de ao menos 3/5 da Câmara, o equivalente a 308 deputados em dois turnos, e de 49 senadores.