'Vovó tiktoker' é perseguida, esfaqueada e morta por 'amiga' no meio da rua

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Metrópoles
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:03
Maria Rizomar Ferreira Cruz (foto em destaque), de 56 anos, foi esfaqueada e morta na Travessa Luís Rafanelli, no Grajaú, zona sul de São Paulo, na madrugada desse domingo (20/9). A vítima publicava conteúdos sobre seu dia a dia no Tiktok. O caso é investigado como homicídio. Testemunhas contaram à Polícia Militar que a responsável pelo crime é Francisca Luiz da Silva, de 43, vizinha da vítima.
Inicialmente, a polícia localizou o corpo de uma mulher sem identificação no meio-fio da rua. A identidade de Maria Rizomar foi confirmada após testemunhas reportarem ter presenciado o crime. Câmeras de segurança foram coletadas, e as imagens confirmam o caso.