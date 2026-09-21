VIOLÊNCIA

'Vovó tiktoker' é perseguida, esfaqueada e morta por 'amiga' no meio da rua

Vítima e autora estavam juntas momentos antes do crime

Metrópoles

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:03

Maria Rizomar Ferreira Cruz Crédito: Reprodução

Maria Rizomar Ferreira Cruz (foto em destaque), de 56 anos, foi esfaqueada e morta na Travessa Luís Rafanelli, no Grajaú, zona sul de São Paulo, na madrugada desse domingo (20/9). A vítima publicava conteúdos sobre seu dia a dia no Tiktok. O caso é investigado como homicídio. Testemunhas contaram à Polícia Militar que a responsável pelo crime é Francisca Luiz da Silva, de 43, vizinha da vítima.