FITNESS

Wellhub, antigo Gympass, fecha acordo milionário com a Bluefit e passa a oferecer empréstimos e financiamentos; entenda

Plataforma de bem-estar já soma dez contratos em novo modelo de negócio e captou R$ 100 milhões para financiar parceiros

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 08:02

BlueFit inaugura nova unidade em Bela Vista, Salvador, com equipamentos modernos e mais de 10 modalidades Crédito: Divulgação

A Wellhub, antiga Gympass, fechou um acordo com a Bluefit, rede de academias concorrente da Smart Fit, e está ampliando sua atuação para além dos benefícios corporativos. A empresa passou a oferecer financiamento a parceiros do setor fitness e captou R$ 100 milhões por meio de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) para sustentar a operação.

Segundo informações divulgadas pelo Pipeline, do Valor Econômico, a plataforma já possui dez contratos nesse formato. A iniciativa aproxima a Wellhub do mercado de crédito, embora a empresa não se torne necessariamente um banco com a nova atividade.

O financiamento funciona com base nos valores que as academias têm a receber pelos acessos de usuários do Wellhub. As parcelas são descontadas dos repasses realizados pela própria plataforma, o que permite à empresa acompanhar a capacidade de pagamento dos estabelecimentos.

Terreno onde ficará a nova unidade da Bluefit Pituba 1 de 5

A linha de crédito já havia sido lançada em 2025. Desde então, mais de mil parceiros utilizaram o serviço, com empréstimos médios de R$ 130 mil e prazos de até 30 meses. A procura levou a Wellhub a disponibilizar outros R$ 100 milhões para a operação.

Os recursos podem ser utilizados para reformas, compra de equipamentos, modernização das instalações e expansão das academias. Para ter acesso ao financiamento, os estabelecimentos precisam manter relacionamento com a plataforma há pelo menos um ano.

O serviço também está disponível para academias que trabalham com plataformas concorrentes. Segundo a Wellhub, aproximadamente 80% das operações de crédito realizadas até agora envolveram parceiros que também aceitam outros programas de benefícios.

A companhia informou ainda que cerca de 15 mil estabelecimentos já possuem algum limite de crédito pré-aprovado.