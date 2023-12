Weverton Rocha apresenta relatório favorável à indicação de Flávio Dino ao STF

O senador Weverton Rocha (PDT-MA) apresentou nesta segunda-feira, 4, o relatório sobre a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal (STF).



Rocha ressalta nas três páginas de seu relatório a trajetória política de Dino desde sua formação em Direito na Universidade Federal do Maranhão até o Ministério da Justiça.



Weverton afirma, no documento, que Dino é "uma figura reconhecida e admirada nos mundos jurídico e político" e que o ministro, mesmo quando decidiu deixar a magistratura e entrar na política, continuou atuando sobre o tema.