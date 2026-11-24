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WhatsApp começa a liberar figurinhas com áudio e surpreende usuários; veja como funciona

Novidade permite ouvir sons diretamente nas figurinhas compartilhadas nas conversas. Usuários também começaram a identificar a opção de agendar mensagens no aplicativo, mas a disponibilidade dos recursos ainda não foi esclarecida pela Meta

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 14:49

Mesmo sem confirmar o bloqueio ao usuário, o WhatsApp pode deixar rastros em recursos como perfil, Status, grupos e criptografia Crédito: Yuri Samoilov/Wikimedia Commons

Quem costuma trocar figurinhas pelo WhatsApp pode encontrar uma novidade nas conversas a partir desta terça-feira (24). Usuários começaram a perceber a chegada de figurinhas com áudio no aplicativo, um recurso que permite reproduzir sons diretamente nas imagens compartilhadas. A novidade rapidamente chamou a atenção nas redes sociais e entrou entre os assuntos mais comentados do X durante a tarde.

O funcionamento é simples: ao receber uma figurinha com som, basta tocar no ícone de áudio que aparece no canto superior esquerdo da imagem, no celular, para ouvir a gravação. No WhatsApp Web, o símbolo fica no canto superior direito. Já na lista de figurinhas salvas, uma pequena onda sonora ajuda a identificar quais opções possuem áudio.

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Ainda não há confirmação de que a novidade esteja disponível para todos os usuários. A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, foi procurada para esclarecer o alcance da liberação e se há previsão de chegada do recurso a todos os aparelhos.

WhatsApp também começa a permitir agendamento de mensagens

Outra novidade percebida pelos usuários nesta terça-feira (24) é a possibilidade de programar o envio de mensagens. O recurso, que está entre os mais aguardados pelos usuários do aplicativo, permite deixar uma mensagem preparada para ser enviada posteriormente, sem a necessidade de estar conectado no momento do disparo.

A liberação já havia sido identificada na semana passada, quando alguns usuários brasileiros começaram a receber a funcionalidade. Agora, novos relatos indicam que a opção está aparecendo para mais pessoas, embora ainda não exista confirmação de que esteja disponível em todas as contas.