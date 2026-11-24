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Perla Ribeiro
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 14:49
Quem costuma trocar figurinhas pelo WhatsApp pode encontrar uma novidade nas conversas a partir desta terça-feira (24). Usuários começaram a perceber a chegada de figurinhas com áudio no aplicativo, um recurso que permite reproduzir sons diretamente nas imagens compartilhadas. A novidade rapidamente chamou a atenção nas redes sociais e entrou entre os assuntos mais comentados do X durante a tarde.
O funcionamento é simples: ao receber uma figurinha com som, basta tocar no ícone de áudio que aparece no canto superior esquerdo da imagem, no celular, para ouvir a gravação. No WhatsApp Web, o símbolo fica no canto superior direito. Já na lista de figurinhas salvas, uma pequena onda sonora ajuda a identificar quais opções possuem áudio.
WhatsApp começa a liberar figurinhas com áudio e surpreende usuários; veja como funciona
Ainda não há confirmação de que a novidade esteja disponível para todos os usuários. A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, foi procurada para esclarecer o alcance da liberação e se há previsão de chegada do recurso a todos os aparelhos.
WhatsApp também começa a permitir agendamento de mensagens
Outra novidade percebida pelos usuários nesta terça-feira (24) é a possibilidade de programar o envio de mensagens. O recurso, que está entre os mais aguardados pelos usuários do aplicativo, permite deixar uma mensagem preparada para ser enviada posteriormente, sem a necessidade de estar conectado no momento do disparo.
A liberação já havia sido identificada na semana passada, quando alguns usuários brasileiros começaram a receber a funcionalidade. Agora, novos relatos indicam que a opção está aparecendo para mais pessoas, embora ainda não exista confirmação de que esteja disponível em todas as contas.
Até o momento, a Meta não divulgou detalhes sobre a distribuição do agendamento de mensagens nem informou quando a ferramenta estará acessível para todos os usuários. Assim como acontece com as figurinhas com áudio, a novidade parece estar sendo disponibilizada gradualmente.