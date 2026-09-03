NEGÓCIOS

Yoki e Kitano mudam de dono: 3corações fecha negócio de R$ 800 milhões

Grupo concluiu aquisição das operações da General Mills no país e passa a incorporar fábricas e estruturas administrativas da multinacional

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 14:32

Yoki e Kitano agora são da 3corações: empresa compra marcas por R$ 800 milhões Crédito: Reprodução

O Grupo 3corações concluiu nesta quinta-feira (3) a compra das operações da General Mills no Brasil por R$ 800 milhões. Com o negócio, duas marcas bastante conhecidas dos consumidores brasileiros passam a fazer parte do portfólio da empresa: Yoki e Kitano. A Yoki é conhecida por produtos como pipoca de micro-ondas, farofa e batata palha. Já a Kitano atua no segmento de temperos, ervas e especiarias.

Além das marcas, a aquisição inclui estruturas industriais e administrativas que pertenciam à operação brasileira da General Mills. Entre elas estão o escritório administrativo em São Bernardo do Campo (SP) e as unidades produtivas de Pouso Alegre (MG) e Campo Novo do Parecis (MT). Com a conclusão da operação, o Grupo 3corações passa a contar com 15 unidades fabris no Brasil.

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“Estamos concluindo uma aquisição muito relevante para a nossa história e, ao mesmo tempo, iniciando um novo capítulo. Recebemos esse legado com muito respeito e com a responsabilidade de cuidar dessas marcas, das pessoas que as constroem todos os dias e da relação de confiança construída com os consumidores, criando as condições para que continuem crescendo”, afirmou Pedro Lima, presidente do Grupo 3corações.

Por que a General Mills vendeu a operação?

A venda faz parte da estratégia global da General Mills de reorganizar seu portfólio. A multinacional americana vem concentrando investimentos em categorias e negócios considerados prioritários. Quando anunciou a operação, em março, a companhia informou que a venda contribuiria para melhorar suas margens e permitiria concentrar recursos em áreas consideradas estratégicas, como sorvetes premium, comida mexicana, snacks e alimentos para animais de estimação.

A operação brasileira representou cerca de US$ 350 milhões em vendas líquidas da General Mills no ano fiscal de 2025. Fundada nos Estados Unidos em 1856, a General Mills é responsável por marcas globais como Häagen-Dazs, Cheerios, Nature Valley e Betty Crocker.

O que muda para Yoki e Kitano?