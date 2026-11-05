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Zé Delivery anuncia descontos de até 50% em cervejas na Black Friday; veja horários das ofertas

Promoções serão realizadas diariamente em novembro

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11:20

Zé Delivery anuncia descontos de até 50% em cervejas na Black Friday; veja horários das ofertas Crédito: Divulgação

O Zé Delivery, marketplace da Ambev, anunciou uma campanha de Black Friday com descontos de até 50% em cervejas e outras categorias disponíveis no aplicativo. As ofertas serão realizadas diariamente, entre os dias 4 e 27 de novembro, sempre em horários especiais.

Com o conceito “A Black Friday do Zé duplicou até o GG”, a campanha aposta nas chamadas horas duplas do varejo. Entre os dias 4 e 27 de novembro, os consumidores poderão aproveitar promoções das 18h18 às 19h19, de segunda-feira a domingo.

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No dia 27 de novembro, data principal da ação, as ofertas serão ampliadas e acontecerão a cada hora dupla, das 12h12 às 18h18. Também estão previstas promoções especiais às 12h12 do dia 11 de novembro e durante a semana da Black Friday.

Quais cervejas terão descontos?

A campanha reúne diferentes marcas disponíveis no aplicativo, desde opções tradicionais, como Brahma, Skol e Original, até rótulos premium, como Corona, Stella Artois e Spaten.

O catálogo também inclui produtos do portfólio Wellness, com alternativas sem álcool, sem glúten e com menos calorias, como Michelob Ultra e Stella Pure Gold.

Além dos descontos, pedidos realizados em promoções selecionadas das 18h18 poderão render pontos em dobro no Zé Compensa, programa de recompensas do aplicativo.

A cada R$ 1 gasto, o consumidor acumula um ponto. Durante a campanha, a pontuação será dobrada nos produtos participantes, respeitando os limites e as regras do programa.

Os pontos podem ser trocados por benefícios como cupons de desconto, frete grátis, ingressos para shows e eventos e experiências exclusivas, conforme a disponibilidade no aplicativo.

A campanha também prevê o resgate de camisetas autografadas pelo cantor Léo Santana, embaixador da ação, e camisas de clubes de futebol patrocinados pela Ambev. Os itens estarão disponíveis às terças e sextas-feiras, às 19h19.