Zema: Prefiro apoiar alguém a ser candidato à Presidência em 2026

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse nesta quarta-feira, 12, em entrevista à GloboNews, que não está pensando em eleições (presidenciais), mas, sim, em resolver o problema dos 'mineiros'. "Não está no meu radar focar em eleições", destacou. O governador é um dos nomes apontados para ocupar o espaço deixado pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL), na direita brasileira. E destacou: "Eu prefiro apoiar alguém do que ser candidato."

Sobre a PEC da Reforma Tributária, que será discutida a partir de agosto no Senado Federal, Zema disse que não é contra reduzir impostos no País. "Se não aumentar a carga tributária, sou a favor." Segundo ele, se fosse parlamentar, teria votado pela aprovação da matéria, com a ressalva de que os Estados não podem perder receitas. E lembrou que antes de ser governador, era empresário e, portanto, é favorável aos avanços que a reforma vai trazer.