Zuenir Ventura morreu de quê? Jornalista estava em casa no Rio

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Carol Neves
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:48
O jornalista e escritor Zuenir Ventura morreu nesta terça-feira (22), aos 95 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. Ele não resistiu a uma pneumonia. A morte foi confirmada pela Academia Brasileira de Letras (ABL), instituição que integrava desde 2015.
O velório será realizado nesta quarta-feira (23), na sede da ABL, no centro do Rio. Depois da cerimônia, o escritor será sepultado no Mausoléu dos Imortais.
Zuenir ocupava a cadeira 32 da Academia, anteriormente pertencente a Ariano Suassuna. Eleito em outubro de 2014, tomou posse em março do ano seguinte e tornou-se o sétimo ocupante da cadeira.
Relembre a vida de Zuenir Ventura
Autor de “1968 — O Ano que Não Terminou”, uma de suas obras mais conhecidas, Zuenir construiu uma carreira de sete décadas. Também escreveu “Cidade Partida”, resultado do período em que acompanhou a rotina de Vigário Geral após a chacina ocorrida na comunidade carioca nos anos 1990.
A trajetória do jornalista ainda foi marcada pela cobertura do assassinato do líder seringueiro Chico Mendes. A série “O Acre de Chico Mendes”, publicada no Jornal do Brasil, rendeu a Zuenir os prêmios Esso e Vladimir Herzog em 1989.
Mineiro de Além Paraíba, ele iniciou a carreira como arquivista da Tribuna da Imprensa. Ao longo dos anos, trabalhou em veículos como Correio da Manhã, O Cruzeiro, Veja, IstoÉ e Jornal do Brasil, além de atuar como professor e participar da formação de gerações de jornalistas.
Zuenir era casado desde 1962 com a jornalista Mary Ventura. Ele deixa a esposa, os filhos Elisa e Mauro e os netos Alice e Eric.