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Zuenir Ventura morreu de quê? Jornalista estava em casa no Rio

Velório será realizado na ABL

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:48

Zuenir Ventura
Zuenir Ventura Crédito: Reprodução

O jornalista e escritor Zuenir Ventura morreu nesta terça-feira (22), aos 95 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. Ele não resistiu a uma pneumonia. A morte foi confirmada pela Academia Brasileira de Letras (ABL), instituição que integrava desde 2015.

O velório será realizado nesta quarta-feira (23), na sede da ABL, no centro do Rio. Depois da cerimônia, o escritor será sepultado no Mausoléu dos Imortais.

Zuenir ocupava a cadeira 32 da Academia, anteriormente pertencente a Ariano Suassuna. Eleito em outubro de 2014, tomou posse em março do ano seguinte e tornou-se o sétimo ocupante da cadeira.

Relembre a vida de Zuenir Ventura

Zuenir Ventura e Walter Firmo na revista Veja por Reprodução
Carteia profissional de Zuenir por Reprodução
Jornalista e escritor, Zuenir Ventura era integrante da Academia Brasileira de Letras desde 2015 por Divulgação/ABL
Zuenir Ventura marcou o jornalismo brasileiro com reportagens sobre direitos humanos, política e desigualdade social por Reprodução
Autor de “1968 - O Ano que Não Terminou”, Zuenir construiu uma carreira de décadas na imprensa brasileira por Reprodução
Zuenir Ventura por Reprodução
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Zuenir Ventura e Walter Firmo na revista Veja por Reprodução

Autor de “1968 — O Ano que Não Terminou”, uma de suas obras mais conhecidas, Zuenir construiu uma carreira de sete décadas. Também escreveu “Cidade Partida”, resultado do período em que acompanhou a rotina de Vigário Geral após a chacina ocorrida na comunidade carioca nos anos 1990.

A trajetória do jornalista ainda foi marcada pela cobertura do assassinato do líder seringueiro Chico Mendes. A série “O Acre de Chico Mendes”, publicada no Jornal do Brasil, rendeu a Zuenir os prêmios Esso e Vladimir Herzog em 1989.

Mineiro de Além Paraíba, ele iniciou a carreira como arquivista da Tribuna da Imprensa. Ao longo dos anos, trabalhou em veículos como Correio da Manhã, O Cruzeiro, Veja, IstoÉ e Jornal do Brasil, além de atuar como professor e participar da formação de gerações de jornalistas.

Zuenir era casado desde 1962 com a jornalista Mary Ventura. Ele deixa a esposa, os filhos Elisa e Mauro e os netos Alice e Eric.

Tags:

Zuenir Ventura

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