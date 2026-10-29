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Zumbi, Finados e Proclamação: confira feriados nacionais de novembro

Saiba quando são comemoradas as datas

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  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 16:25

Desde 2023, quando foi sancionada a lei que cria o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, o Brasil tem três feriados nacionais no calendário de novembro. Em 2026, eles são comemorados nas seguintes datas: 

2 de novembro (segunda-feira): Dia de Finados 

15 de novembro (domingo): Proclamação da República 

20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional da Consciência Negra 

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
1 de 19
1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

Dia de Finados

Comemoração de seguidores da Igreja Católica e cristãos de outras tradições, que também é conhecida como Dia dos Mortos. É celebrada como feriado no Brasil de acordo com a Lei Nº 10.607 de 19 de dezembro de 2002. 

Proclamação da República

A Proclamação da República ocorreu em 15 de novembro de 1889, quando o marechal Deodoro da Fonseca saiu de sua casa no centro do Rio de Janeiro, próximo à Central do Brasil, para proclamar a República acompanhado por uma tropa de cerca de mil militares. É comemorado conforme Lei Nº 662, de 6 de abril de 1949. Marca a data da promulgação do Decreto 1 de 15 de novembro de 1889, que foi assinado por Deodoro da Fonseca.  

Dia da Consciência Negra

A data de 20 Novembro remete à morte do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, assassinado em 1695. O local foi um dos maiores quilombos do Brasil durante o período colonial, símbolo de resistência contra a escravização negra no país. Antes de ser feriado nacional, a data era oficial apenas em alguns estados, como Rio de Janeiro, Alagoas e São Paulo - e em mais de 1,2 mil cidades por meio de leis municipais e estaduais.   

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Tags:

2 de Novembro Feriado

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