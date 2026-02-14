Acesse sua conta
‘A gente vai continuar’, diz Marcelo Werner sobre tropas no Complexo do Nordeste, após viatura atingida e PM ferido

Complexo do Nordeste é controlado pelo Comando Vermelho

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 12:29

Secretário Marcelo Werner
Secretário Marcelo Werner Crédito: Reprodução

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, comentou o recente ataque do Comando Vermelho contra uma patrulha do 30º Batalhão da Polícia Militar ocorrido no Vale das Pedrinhas, área que integra o Complexo do Nordeste de Amaralina. A unidade é responsável pelo policiamento da região, onde acontece um dos tradicionais carnavais de bairro.

“A gente vai continuar ativo nisso, com operações naquela região para garantir toda a estrutura de segurança para a festa tradicional no bairro”, declarou Werner.

De acordo com a polícia, na noite de quinta-feira (12), uma equipe realizava rondas na área conhecida como Cracolândia quando foi surpreendida por um “bonde” formado por cerca de 15 homens fortemente armados, que seguiam em direção ao circuito Mestre Bimba, no Nordeste de Amaralina. Durante o confronto, a viatura foi atingida por disparos, e um policial militar ficou ferido por estilhaços dos projéteis.

Esta é a segunda investida do Comando Vermelho contra o 30º BPM, de conhecimento público, em menos de dez dias. A primeira ocorreu no dia 3 deste mês, quando o cabo Glauber Rosa Santos, de 42 anos, foi baleado na cabeça e morreu. Segundo policiais, o ataque teria sido liderado por um traficante conhecido como “Falcão”.

