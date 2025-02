FOLIA NA PORTA

Abre alas: Habeas Copos dá o tom do Carnaval na Barra

Último dia de pré-Carnaval é esquenta para programação oficial, que começa nesta quinta-feira (27)

Millena Marques

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 05:30

Bloco 'Parei de beber, não de mentir' Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Habeas Copos, último dia de pré-Carnaval de Salvador, relembra os antigos carnavais. Sem trios elétricos e camarotes, os bloquinhos e fanfarras tomaram conta do circuito Sérgio Bezerra (Farol da Barra-Morro do Cristo) nesta quarta-feira (26). A festa reúne famílias, grupos de famílias e idosos. >

Quem frequenta as festas na capital baiana há muito tempo sabe que uma senhora é figurinha carimbada. Dona Carmélia Pereira, 68 anos, encanta o público com sua alegria e paixão pela vida. "Aproveitei que vim ao dentista e já fiquei por aqui. São 68 anos de porrada, guerra e dança! Eu adoro dançar", disse. Neste ano, ela participou do Fuzuê e do Furdunço na prévia carnavalesca. Só ficou de fora da Melhor Segunda e do Pipoco porque passou por um procedimento odontológico. >

Um dos blocos com nomes mais criativos do último dia do pré-Carnaval de Salvador, o '37°C Agora é Febre' desfila pela quarta vez na Barra. Com abadás de cor laranja, o grupo esbanjou alegria e chamou atenção ao levar um animador com pernas de pau. >

O bloco surgiu após a ideia de um grupo de 11 amigas que trabalham na área da saúde. "A gente começou a reunir grupinhos, a chamar uma banda, a estruturar melhor... E a coisa está crescendo. É uma paixão organizar esse bloco e fazer tudo isso acontecer", disse a diretora do bloco, Alone Silva, 51 anos.>

37,5º Agora é Febre Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quem prefere fugir dos trios elétricos e da multidão de gente em pipocas e blocos encontra no último dia de pré-Carnaval de Salvador a melhor alternativa. No bloco Xupisco, a corretora de imóveis Adriana Martins, 61 anos, esbanjava beleza e alegria com plumas laranjas ao lado das amigas. Ela curte o último dia de pré-Carnaval há quatro anos. "Eu sempre gostei de Carnaval, e o Xupisko é o Carnaval de fanfarra, um Carnaval mais seguro. A gente começa nesse clima, devagar, para depois entrar no clima do Carnaval", disse.>

No bloco 'Parei de beber, não de mentir', os foliões saíram fantasiados como personagens da Disney. Dentro das cordas do bloquinho, tem personagem para todos os gostos: Branca de Neve, Aladim, Tinker Bell, Pocahontas, entre outros. O bloco sai pelo terceiro ano consecutivo na prévia carnavalesca pelo terceiro ano consecutivo.>

"A gente junta uns amigos e abre para o público, para novas pessoas. A cada ano que passa vai aumentando", disse um do diretores do bloco, Iuri Gonçalves, 28 anos. Em 2023, o grupo saiu com 30 pessoas, dobrou o público no ano passado e leva 139 foliões às ruas neste ano. >

'Parei de beber, não de mentir' Crédito: Marina Silva/CORREIO