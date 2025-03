'IMPORTANTÍSSIMO'

Alexandre Pires defende religiões afro no Carnaval: 'Presente nas veias'

Cantor disse concordar com as escolas de samba que adotam esses temas em seus enredos

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de março de 2025 às 07:41

Alexandre Pires Crédito: Leo Lima/Reprodução/Instagram

O cantor Alexandre Pires saiu em defesa dos enredos de escola de samba envolvendo religiões afro. O tema virou polêmica após o carnavalesco Paulo Barros criticar um 'excesso' desses temas nos desfiles do Rio de Janeiro. Nove das 12 escolas do Grupo Especial do Carnaval carioca vão abordar a temática afro - as exceções são Vila Isabel, a Mocidade e a Portela. >

Alexandre Pires, por outro lado, disse que as religiões de matriz africana "estão presentes nas veias do povo brasileiro" e fazem parte da história do país.>

"[As religiões afro] sempre fizeram parte da cultura popular brasileira. A cultura afro, de maneira geral, está presente nas veias do povo brasileiro. A nossa história já diz tudo. Acho importantíssimo e um excelente tema para as escolas de samba, para os enredos", afirmou, em entrevista ao site g1, na noite de sexta-feira (28). >

"Soube que esse tema faz parte da grande maioria das escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo também. E isso é importantíssimo pra nossa história", completou o pagodeiro.>