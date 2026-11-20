CARNAVAL 2027

Após disputa judicial, Bloco Crocodilo questiona posição na fila dos trios e Comcar convoca reunião para discutir desfile

Agremiação questiona lugar ocupado na fila dos trios nos últimos anos e propõe alteração na ordem dos desfiles do circuito Barra-Ondina

Thais Borges

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 10:40

Bloco Crocodilo de Daniela Mercury Crédito: Divulgação/Quero Abadá

A posição do Bloco Crocodilo na ordem dos desfiles do Carnaval de Salvador será discutida em uma reunião convocada pelo Conselho Municipal do Carnaval (Comcar). Segundo resolução publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da última quinta-feira (19), a agremiação apresentou uma proposta de alteração na composição da fila dos trios elétricos no circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir da folia de 2027. No Carnaval 2026 de Salvador, a posição do Crocodilo no desfile foi alvo de ações judiciais.

No documento, o Comcar informa que a empresa Jaguaribe Comércio e Produções Artísticas Ltda., proprietária do Crocodilo, apresentou uma manifestação formal questionando a posição ocupada pela agremiação nos últimos anos. Segundo a justificativa mencionada na resolução, o bloco argumenta que tem permanecido, reiteradamente, entre a nona e a décima colocações dos desfiles, em desacordo com a posição que considera originalmente devida.

Bloco Crocodilo 1 de 265

A proposta será submetida à análise e deliberação dos demais blocos que desfilam no circuito Dodô aos domingos, segundas e terças-feiras. A reunião está marcada para a próxima quinta-feira (26), às 10h, no auditório da Empresa Salvador Turismo (Saltur), no Comércio.

O conselho afirma que a discussão é necessária para esclarecer os critérios administrativos e regulamentares utilizados na composição da ordem dos desfiles. Também destaca a necessidade de garantir a legalidade, a transparência, a impessoalidade e a regularidade dos procedimentos, além de assegurar o contraditório e a ampla defesa aos interessados.

Relembre o caso

Inicialmente, uma decisão da Justiça baiana determinou que a agremiação abrisse os desfiles no domingo e na segunda-feira de Carnaval em 2026. A decisão, proferida no dia 12 de fevereiro (portanto, três dias antes do primeiro dia de desfile envolvido), considerou o critério de antiguidade previsto no regulamento da festa, já que o bloco foi pioneiro no circuito e inaugurou o trajeto em 1996.

Dois dias depois, porém, o Tribunal de Justiça da Bahia suspendeu a decisão da primeira instância após um recurso de outras agremiações, que alegaram prejuízos logísticos e comerciais com a mudança de última hora. Com isso, foi mantida a ordem de desfile estabelecida pelo Conselho Municipal do Carnaval (Comcar). Enquanto o Crocodilo apontou perda de espaço e apagamento histórico, outros blocos defenderam a manutenção da programação oficial.

Definição

A convocação específica para discutir a situação do Crocodilo ocorre no mesmo momento em que o Comcar organiza as assembleias para definir a ordem dos desfiles do Carnaval de Salvador de 2027.

Em outra resolução, também publicada no DOM desta quinta-feira (19), o conselho convocou os blocos devidamente recadastrados e as novas agremiações cadastradas para participar das assembleias de definição da programação nos circuitos oficiais.

As reuniões estão previstas para os dias 30 deste mês e 1º de dezembro, no auditório do Edifício Costa Andrade, no Caminho das Árvores. A assembleia destinada ao circuito Dodô está marcada para 1º de dezembro, das 14h30 às 16h.