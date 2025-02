CARNAVAL

Apoteose da Rainha: você lembra do show histórico de Daniela Mercury, em 1992?

No Minuto do Axé, cantora relembra histórias e memórias dos 40 anos do Axé Music; veja vídeo

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 14:51

Pipoca da Rainha desfila quatro dias de Carnaval Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“Um fato marcante é a Apoteose. Em especial, o programa da Globo, com o Ilê Ayê no palco com os meninos do Pelô. A gente falando de um gênero, que nem era gênero ainda, que era um tipo de música que ninguém conhecia direito e vinha fazendo sucesso”, diz a cantora Daniela Mercury sobre um dos momentos mais marcantes do axé. Veja mais detalhes no vídeo:

>

Já votou na enquete no site do CORREIO que vai escolher ‘A Música do Carnaval’ e a ‘Melhor Música dos 40 anos da Axé Music’? Não deixe de participar. >