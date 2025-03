MOBILIDADE

Autuações por transporte clandestino crescem 115% no penúltimo dia de Carnaval

Mais de 35 veículos foram removidos ao pátio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e 44 condutores foram autuados

Mais de 35 veículos foram removidos ao pátio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e 44 condutores foram autuados por transporte clandestino durante o Carnaval. De acordo com informações da Semob, a quantidade de autuações por transporte clandestino aumentou 115% nesta segunda-feira (3), em comparação com o penúltimo dia de Carnaval do ano passado. Já o número de retenções cresceu 71%. Foram 180 abordagens durante a operação, >

No quinto dia de festa, mais de 356 mil passageiros utilizaram os sistemas de transporte da cidade. O BRT Salvador, que opera 24h com as linhas B4 e B5, registrou alta de quase 70% no total de usuários, em comparação com o mesmo período em 2024. Foram mais de 26 mil passageiros transportados, contra 15 mil no ano anterior. Já o total de viagens registradas no BRT foi de 744, número 28% maior do que em 2024, com 580. >