PRIORIDADE INVERTIDA

Barrado na folia: homem é preso no Carnaval por não pagar pensão

Foragido foi capturado com auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial

O homem foi capturado com a ajuda do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ele acabou preso em flagrante por equipes da Polícia Militar.>

No total, nove pessoas foram capturas com auxílio das câmeras espalhadas pelos circuitos do Carnaval 2025. Neste ano, 357 fugitivos já foram alcançados pelo videomonitoramento do órgão.>