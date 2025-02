CASAL NA FOLIA

Bem acompanhando: Tony Salles puxa pipoca ao lado de Sheila Carvalho

Cantor desfilou no Circuito Osmar nesta sexta-feira (28)

Em seu segundo dia solo no Carnaval de Salvador, o cantor Tony Salles voltou a agitar o circuito Osmar, nesta sexta-feira (28). Em cima do trio, o cantor está acompanhado por sua esposa Scheila Carvalho. >

Eterna morena do Tchan, Scheila Carvalho revelou que tem novos projetos artísticos a caminho e que novidades devem sair nos próximos dias. A dançarina também se disse lisonjeada pelo carinho das pessoas com ela e pelo legado que deixou na música baiana.>

Recentemente, o cantor lançou a música “Toma” em parceria com a cantora Vina Calmon. Além da participação com a sua pipoca no Campo Grande, Tony Salles também se apresenta no Camarote Planeta Band nesta sexta.>