A BAHIA É O MUNDO!

Cantor do The Chainsmokers curte pipoca da BaianaSystem em Salvador

Drew Taggart é noivo da modelo mineira Mari Fonseca

Até mesmo o vocalista da banda The Chainsmokers se rendeu ao Carnaval de Salvador! O americano Drew Taggart marcou presença na abertura oficial da folia na capital baiana, na última quinta-feira (27). Ele curtiu a pipoca do bloco Navio Pirata, do Baiana System, no circuito Osmar (Campo Grande), ao lado da noiva, a modelo mineira Mari Fonseca.>

A brasileira apostou em um look leve, com top de crochê. Já o amado optou por uma camiseta cinza e shorts jeans. O casal estava acompanhado de amigos, incluindo a influenciadora Laura Fernandez, ex-nora de Preta Gil. A banda The Chainsmokers é formada por Drew ao lado de Alexander Pall. Eles são famosos por músicas como Closer, Something Just Like This e Don't Let Me Down.>