SALVADOR

Carnaval 2026: prefeitura deve aumentar a oferta de linhas de ônibus gratuitas para o circuito

Prefeito fez análise durante balanço do Carnaval neste segunda-feira (3)

Publicado em 3 de março de 2025 às 14:17

Ônibus terão esquema especial no pré-Carnaval Crédito: Divulgação

O prefeito Bruno Reis destacou a questão da mobilidade durante o Carnaval e revelou duas ações que pretende intensificar na festa do que vem: umas delas é a ampliação das linhas gratuitas dentro do circuito. >

"Esse mesmo serviço que a gente oferece, Centenário-Lapa, também oferecer Garibaldi-Lapa, Garibaldi-Shopping da Bahia gratuitamente, para, de lá, os foliões possam pegar seus ônibus para os seus bairros" , disse o prefeito, na manhã desta segunda-feira (2), no Campo Grande. >

A outra medida, está relacionada modificação em via. "Vamos fazer uma baia para que os ônibus possam entrar e livrar mais o trânsito e naturalmente, nesse fluxo Centenário-Lapa, os ônibus poderem voltar com uma velocidade maior e dar mais vazão à demanda. Essa já autorizei fazer orçamento e a nossa ideia é executar essa obra aumentando a baia, que hoje só há necessidade por conta do Carnaval. Do jeito que está, já atende a demanda diária da população", declarou Bruno Reis.>

Balanço >

Com operação 24h neste Carnaval, o BRT mantém marcas expressivas no transporte de passageiros durante a festa e registrou um aumento de 120% no número de usuários neste domingo (2), em comparação com o mesmo dia no ano anterior. Foram mais de 17 mil pessoas transportadas, contra cerca de 8 mil em 2024. >

No quarto dia de Carnaval, mais de 365 mil passageiros utilizaram os sistemas de transporte do município. A linha gratuita Lapa - Calabar foi responsável por transportar mais de 92 mil pessoas e realizou mais de 2,3 mil viagens. Foram registrados nove atos de vandalismo em ônibus dos sistemas. >

O Plano Inclinado Liberdade-Calçada teve aumento de quase 150% no volume de passageiros se comparado com o domingo de Carnaval de 2024. Mais de 4,5 mil pessoas utilizaram o ascensor. Já o Elevador Lacerda, reaberto na última semana após requalificação, transportou pouco mais de 23 mil passageiros, número 71% maior do que em 2024, quando mais de 13 mil pessoas utilizaram o modal.>

Nas blitze de combate ao transporte clandestino, 180 veículos foram abordados, com 37 condutores autuados e número igual de veículos removidos ao pátio. O número de abordagens cresceu 365% em relação ao quarto dia de festa em 2024, enquanto a quantidade de retenções e autuações aumentou 71%.>

Trânsito >

No quarto dia de festa, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou mais uma vez alta nas passagens pelos portais de controle de acesso aos circuitos. Das 13h do domingo às 5h desta segunda-feira (3), os equipamentos eletrônicos contabilizaram cerca de 70 mil passagens pelos pórticos, o que representa um acréscimo de 105%, em relação ao mesmo período no ano passado, quando aproximadamente 34 mil veículos circularam sob as estruturas. >

Foram registrados sete acidentes, com seis feridos e nenhum óbito. Além disso, houve 11.706 ativações de créditos para estacionamento nas vagas de zona azul no entorno dos circuitos. Esse número equivale a um aumento de 130%, em comparação com o domingo de Carnaval de 2024, quando foram contabilizados 5.052 estacionamentos. >

Saúde >

Pelo quarto dia seguido, os atendimentos clínicos seguem na liderança das ocorrências registradas nos módulos de saúde dos circuitos oficiais. Do total de 2.948 pacientes acolhidos até o domingo, 2.353 foram de natureza clínica, ou seja, 80% dos pacientes.>

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) contabilizou até então 253 atendimentos ortopédicos, 209 bucomaxilofacial, 85 de enfermagem e 48 cirúrgicos. Se comparado com o mesmo período da festa no ano passado, a redução mais expressiva aconteceu nos atendimentos cirúrgicos (-58%); de enfermagem (-21%) e clínicos (-10%). >

Conforme pesquisa de satisfação realizada pela pasta, 98% dos pacientes atendidos nos módulos de saúde avaliaram como ótimo ou bom o serviço prestado nas unidades. Já as estruturas e insumos tiveram aprovação de 99%. Foram ouvidas cerca de 1.000 pessoas em quatro dias de Carnaval. >

Segurança >

Em balanço parcial dos quatro primeiros dias de Carnaval, a Guarda Civil registrou uma queda de 52,9% na quantidade de ocorrências, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram oito ocorrências, com encaminhamentos à delegacia, por furto, ato obsceno e ameaça.>

Cerca de 6,5 mil crianças já foram identificadas nos três circuitos desde o começo da festa. Além disso, foram realizados 656 patrulhamentos e 364 abordagens preventivas, além de encontrados 39 documentos.>

Fiscalização - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) apreendeu neste domingo cerca de 2,6 mil garrafas de vidro em dois estabelecimentos comerciais no circuito Dodô (Barra-Ondina) e os responsáveis foram autuados.>

Durante a operação, uma clínica de estética foi interditada por exercer atividade não autorizada pela prefeitura, em Ondina. A Sedur realizou 208 vistorias em estabelecimentos comerciais, balcões, depósitos, praticáveis, camarotes e marquises. >

A secretaria apreendeu ainda 280 unidades de publicidade irregular. Os materiais, como abanos e brindes, não possuíam autorização de publicidade da Prefeitura. >

Tecnologia - A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit) e Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel) registraram 7.758 interações no WhatsApp Oficial da Prefeitura, a maior parte relativa ao serviço “De Olho no Trio”, com 7.650 acessos. >

O Wi-Fi gratuito Conecta Salvador teve 254.634 conexões, das quais 155.097 no Circuito Dodô (Barra/Ondina) e 99.537 no Circuito Osmar (Centro).>

Limpeza - No quarto dia de Carnaval, a Limpurb coletou 134 toneladas de resíduos nos circuitos, o que representa uma redução de aproximadamente 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram recolhidos ainda cerca de 37,5 toneladas de recicláveis das centrais de reciclagem, camarotes e do programa Plástico É Vida.>

Iluminação - No quarto dia de folia, um apagão foi registrado devido a serpentinas lançadas na rede primária de energia da Coelba, na Rua D’Ajuda, atrás do Palacete Tira-Chapéu. Em função disso, parte do Circuito Batatinha ficou sem luz por aproximadamente 30 minutos.>

Ainda no Centro Histórico, equipes atenderam duas solicitações de manutenção de luminárias, ambas executadas com rapidez.>

No Circuito Dodô (Barra-Ondina), foram realizadas cinco intervenções corretivas, todas imediatamente resolvidas. Além disso, técnicos da Diretoria de Serviços de Iluminação removeram uma ligação clandestina e corrigiram uma situação de risco causada por cabeamento exposto.>

Já no Circuito Osmar (Centro), foram registradas 15 ocorrências, das quais três foram solucionadas de imediato, enquanto as demais foram programadas para o turno seguinte. No entorno da festa, foi identificada outra fiação exposta, corrigida de imediato, evitando risco de choque elétrico para os foliões.>