Celebridades confirmam presença no Carnaval de Salvador; veja

FOLIA

Celebridades confirmam presença no Carnaval de Salvador; veja

Festa reúne estrelas de todos os segmentos

Nesta quinta-feira (27), confirmaram presença na folia as atrizes Mariana Ximenes, Mariana Rios, Rafa Kalimann, Bárbara Reis, Letícia Salles e Mariana Barreto. Elas vão curtir o Camarote Brahma Salvador, no circuito Barra-Ondina. Outra confirmada no espaço é a dançarina Lore Improta, que estará acompanhada do relações-públicas Leo Marçal.>