Diego Martins volta a Salvador para curtir o Carnaval: “Carrego a Bahia até no sobrenome”

Depois de cantar com o grupo Babado Novo, Diego foi curtir o Carnaval no circuito Barra-Ondina

Paulista de nascença mas com a Bahia até no nome, o ator Diego Martins está vivendo seu segundo Carnaval de Salvador, mas sente como se fosse “a primeira vez de novo”.>

Depois de cantar com o grupo Babado Novo, que marcou a infância do artista, Diego foi curtir o Carnaval no circuito Barra-Ondina, e aproveitar ainda mais a energia da Bahia.>