TRADIÇÃO

'Essência do Carnaval': foliões contam por que preferem o Centro

Circuito Osmar, o mais antigo, ainda é xodó de muita gente

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 20:00

Folia no Campo Grande, nesta sexta-feira (28) Crédito: Marina Silva/CORREIO

O mais tradicional dos circuitos, o Osmar, que começa no Campo Grande e encerra na Avenida Carlos Gomes, ainda é o xodó de muito folião. >

É o caso da administradora de condomínio, Mércia Ribeiro, que curte essa sexta-feira (28) de Carnaval no Campo Grande. Ela, que trabalha no local, conta que não larga o Centro por nada. Para Mércia, apesar dos melhores trios estarem na Barra, não existe Carnaval em outro lugar, já que o circuito Osmar é carregado com a tradição da festa em Salvador.>

"Desde pequena minha mãe sempre me trouxe aqui, quando ainda tinham as barracas, os blocos antigos. Então, já vem de tradição. E, para mim, o Carnaval é no Campo Grande. A essência do Carnaval é aqui", diz.>

A estudante Isabela Paiva, de 15 anos, concorda e dispara: "Carnaval na Barra é só para turista". Moradora da região. Isabela acredita que o circuito Osmar tem uma característica mais familiar, motivo de sua preferência. >

"Eu me sinto bem mais confortável de aproveitar, ver meus amigos. Aqui dá pra se divertir mais e com uma tranquilidade maior", conta. >

O baiano Carlos Prates também escolheu o Centro nesta sexta-feira. Ele diz que não tem preferência, apesar de considerar o circuito Dodô mais tradicional. ">

É um lugar que gosto bastante, até por morar aqui há 43 anos. Aqui me lembra muito minha infância, minha adolescência. Eu gosto muito por essa tradição, por meus pais que curtiam e me levavam pra esse circuito, no Campo Grande, na Castro Alves, com o encontro dos trios. Isso me emociona muito", revela.>

Para o soteropolitano André Luiz Brito, a tradição do Carnaval sempre vai ser no Campo Grande. "Na época você via todas as tribos frequentando aqui. O Barra/Ondina é focado para o turismo. Eu fico muito feliz de hoje está havendo o resgate desse circuito. É o cartão postal do Carnaval de Salvador, o melhor", avalia.>

A carioca Rita de Cássia Dias, radicada em Salvador desde pequena, conta que é no Centro que está a mistura de pessoas. "O melhor Carnaval para mim é o da Avenida Sete, Sulacap, Campo Grande. É o tradicional. Os artistas tem que vir mais pra cá. Hoje, participei da Pipoca do Saulo e foi uma pipoca da paz. O Carnaval da Barra é muito bom também, mas é elitizado", fala. >