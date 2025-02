CAMAROTE

Expresso 2222 apresenta novidades para o Carnaval deste ano

Apresentação ocorreu durante entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (26)

Gilberto Barbosa

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 22:41

Coletiva Expresso 2222 Crédito: Geovanne Peixoto

O Camarote Expresso 2222 apresentou, na tarde desta quarta-feira (26), as novidades para o Carnaval 2025, que marca o 25° aniversário do espaço. Para este ano, o camarote tem como tema a canção ‘Tempo Rei’, de Gilberto Gil, que nomeia também a turnê de despedida do cantor baiano nos palcos e que estreia em Salvador, no dia 15 de março, na Arena Fonte Nova. >

A apresentação ocorreu durante coletiva realizada no espaço, localizado no edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra. Participaram a conselheira do camarote, Flora Gil, a diretora do espaço, Fafá Giordano, além de representantes das empresas que patrocinam o camarote. >

“Eu acho que [o tema] deu super certo porque é uma música de Gil, além de representar a existência do camarote. Esse espaço não era pra durar tanto tempo, já que começamos porque a Bela [Gil] queria ver carnaval e viemos para a varanda desse prédio. Essa ideia permanece até hoje, mas o camarote foi ganhando uma proporção cada vez maior, graças às parcerias que nós fomos construindo”, disse Flora. >

Além dos 25 anos do Expresso 2222, o Carnaval deste ano celebra os 40 anos da axé music e os 75 anos do trio elétrico. “Tudo o que podemos comemorar, vamos comemorando. 40 anos do axé é algo importantíssimo, já que se não tivessemos o axé, talvez não teríamos esse camarote. Quando você olha o carnaval da Bahia e vê tantos foliões, trios elétricos, música e todos cantando juntos, parece que é ensaiado. Todos nós estamos incluídos nessas datas comemorativas”, exaltou Flora. >

O espaço é ambientado com flores e relógios, em referência à canção de Gilberto Gil. Os convidados terão acesso a ativações dos patrocinadores por todo o camarote. Durante os dias de folia, a festa será comandada pelo grupo Sambaiana e pelo artista Jô Barros, que irá apresentar uma roda de arrocha. Entre os artistas convidados estão Larissa Luz, Pedro Pondé e a banda Os Garotin. >

Preta Gil estará no camarote

Flora também confirmou a presença da sua enteada, Preta Gil, no Expresso 2222 neste ano. Ela estará ao lado de amigos e familiares. “Vocês acompanharam a luta da Preta e ela vem pra Bahia. Com isso, eu já ganhei o Carnaval. Ela vir pra cá, sair de São Paulo, pegar um avião e vir pra cá. Preta estar aqui na Bahia, podendo estar aqui no camarote, não sei se todos os dias, isso é importante porque faz com que a gente trabalhe com mais felicidade“, anunciou.>

Flora comentou ainda que a família Gil viveu dias muito difíceis com a internação de Preta, que durou 54 dias. A artista passou por uma cirurgia que durou cerca de 20 horas, para a remoção de seis tumores. Preta recebeu alta no dia 11 de fevereiro.>

“A gente vem de um ano com uma turbulência com a saúde da Preta e agora me dá um alívio quando eu penso assim: “Preta está chegando”. Vem como um bálsamo para mim. Aqui é o lugar que ela mais gosta no mundo, a Bahia. E para ela ter a animação de dizer: ‘Estou melhorando, eu vou para a Bahia, para o Carnaval. Vou para a Bahia ver meu pai estrear na Fonte Nova, no dia 15’. Isso é uma força, um bálsamo para mim, cheio de esperança e alegria”, disse em entrevista ao Alô Alô Bahia.>